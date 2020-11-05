Последствия засухи: "Астарта" продает сахарные заводы в Харьковской области

Агропромышленный холдинг "Астарта-Киев" продаст два своих сахарных завода, расположенных в Харьковской области.

Об этом заявил генеральный директор компании Виктор Иванчик в интервью "НВ Бизнес".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, компания в прошлом году была вынуждена остановить работу "Савинского сахарного завода", а в текущем — Новоивановского завода в Харьковской области.

"Причина — вокруг этих предприятий не выращивают сахарную свеклу. Из-за погодных условий. Харьковская область — одна из областей, где засуха ощущается наиболее остро", — объяснил Иванчик.

При этом он подчеркнул, что предприятия выставят на продажу. В то же время условия возможной сделки не назвал.

"Это рыночные условия, я не хотел бы вдаваться в эти детали. Когда будет проведена сделка, рынок об этом узнает", — отметил Иванчик.

Причем он не исключил продажу активов до конца 2020 года.

Читайте также: Эксперт прокомментировал нетипичное подорожание сахара в Украине

Как известно, "Астарта" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

На данный момент в состав холдинга входят 8 сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тысяч га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Ранее сообщалось, что в январе — сентябре 2020 года Украина экспортировала 98,05 тысяч т сахара на сумму $36,9 млн. Этот показатель более чем в 2 раза ниже экспорта сахара за аналогичный период минувшего года (219,9 тысяч т сахара на $79,3 млн).