Постоянно пристегиваются в автомобиле только 39% украинских водителей — опрос

В Украине постоянно пристегиваются ремнями безопасности только 39% водителей и 52% пассажиров.

Об этом со ссылкой на данные социологического опроса сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

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"В рамках кампании "Пристегивайся — не страшись", среди водителей и пассажиров в Украине провели опрос по использованию ремней безопасности. Вот такие результаты получили: 82% пассажиров на переднем сиденье утверждают, что пристегиваются, а 52% — делают это постоянно. Среди водителей показатели еще ниже: 48% говорят, что пристегиваются время от времени, и только 39% — постоянно", — написал он в соцсети.

При этом Билошицкий уточнил, что наихудшая ситуация с использованием ремней безопасности на заднем сиденье: лишь 26% утверждают, что пристегиваются, когда сидят сзади, и только 12% — привыкли делать это каждый раз.

Также в результатах опроса отмечается, что 69% родителей пристегивают ребенка, но только 61% родителей утверждают, что пристегивают их всегда.

В то же время, как сообщил Билошицкий, 95% украинцев согласны, что использовать ремни безопасности важно, чтобы уберечь жизни в случае аварии.

"Многие люди не осознают, что использовать ремни безопасности необходимо всем, кто находится в автомобиле, в том числе и пассажирам на заднем сиденье. Ведь это место только на первый взгляд безопасное", — подчеркнул он.

Известно, что соцопрос "Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами" проводила компания Gradus Research в декабре 2020 года, в нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18-50 лет в Киеве, Львове, Мариуполе, Одессе и Харькове.

Напомним, 17 марта Нацполиция и Консультативная миссия ЕС в Украине запустили кампанию по повышению безопасности дорожного движения "Пристегивайся — не страшись".

Как сообщалось, ремни безопасности в Украине игнорируют три четверти водителей (76%). Таковы результаты исследования общественной организации Vision Zero и Центра верховенства демократии и права, которое провели в октябре-ноябре 2019 года в рамках кампании "За безопасные дороги".