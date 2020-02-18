IT и Телеком 20 минут назад

Повар по вызову: в Украине запустили новый онлайн-сервис

Зарегистрироваться на сайте могут как профессиональные повара, так и любители

Повар по вызову: в Украине запустили новый онлайн-сервис Повар по вызову: в Украине запустили новый онлайн-сервис
Фото: RestOn

Жительница Киева Анна Прокофьева создала платформу The-Chef, которая помогает найти повара на случай, когда на готовку нет времени и сил.

Зарегистрироваться на сайте могут как профессиональные повара, так и любители, сообщает "Наш Киев". Сейчас на платформе уже около сотни поваров из Киева, Львова, Одессы, Днепра, Харькова и Чернигова.

Они могут приехать и приготовить завтрак, ужин, десерты, вегетарианские и экзотические блюда.

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Также можно заказать доставку уже готовых блюд. Заказчики и повара имеют возможность оставлять отзывы друг о друге.

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"Представила себе идеальное застолье, где есть пхали, лобио с фасолью, цыплята табака, долма и другие блюда. Понимала, что если все буду готовить сама, потом не захочется никакого дня рождения, я очень устану. Подумала, что было бы здорово пригласить некую "тетушку Нино" ― она придет и поможет приготовить те блюда, на которые у меня не хватит сил", — рассказала Прокофьева.

Напомним, 28 января десятки таксистов-частников устроили автопробег "Свободные таксисты" за справедливое сосуществование лидеров украинского рынка такси — Uber, Uklon, Bolt и частных перевозчиков. Водители требовали государственного вмешательства в тарифную политику, которую, по их словам, диктуют монополисты рынка. 

 

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