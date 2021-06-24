Бизнес 1 час назад

Повышение рентной ставки вводится без просчета последствий — гендиректор "Метинвеста"

По словам Рыженкова, еще не поздно внести изменения в законодательную инициативу и учесть как интересы государства, так и отраслевых компаний

Повышение рентной ставки вводится без просчета последствий — гендиректор "Метинвеста" Повышение рентной ставки вводится без просчета последствий — гендиректор "Метинвеста"

Законодательная инициатива о повышении рентных ставок за добычу полезных ископаемых вводится без просчета последствий для отрасли.

Об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия "Метинвеста" заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Больше всего здесь смущает предсказуемая непредсказуемость наших законодателей. Практически нет стабильного климата для отрасли, чтобы мы могли планировать долгосрочные инвестиции, которые окупаются 7-10 лет",— сказал он.

Читайте также:
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival

"Также смущает то, что эта инициатива вводится без просчета последствий для отрасли, страны и без обсуждения с представителями отрасли",— добавил гендиректор компании.

Рыженков отметил, что последний раз рентная ставка повышалась менее года назад. При этом еще не поздно внести изменения в законодательную инициативу и учесть как интересы государства по наполнению бюджета, так и отраслевых компаний.

Рыженков считает, что при принятии законодательных изменений следует обратить внимание на практики, которые действуют во всем мире.

Читайте также:
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival

Напомним, Кабинет министров на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета. Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В киевской налоговой похвастались, что остановили только 0,4% налоговых накладных
В киевской налоговой похвастались, что остановили только 0,4% налоговых накладных
Фискальная служба устроила обыски в "Киевпастрансе" из-за уклонения от уплаты налогов
Фискальная служба устроила обыски в "Киевпастрансе" из-за уклонения от уплаты налогов
"Метинвест" инвестирует полмиллиарда долларов в экологию
"Метинвест" инвестирует полмиллиарда долларов в экологию
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Искали в США, а нашли в Украине: как Delfast с трудом, но удалось собрать $3 млн на завод

  4. Военные РФ открыли огонь по эсминцу Великобритании в Черном море

  5. В СНБО заявили, что в Украине уже два человека заболели дельта-штаммом коронавируса

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...