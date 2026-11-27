Хвиля закриттів продовжує накривати столичний ресторанний ринок цієї осені: лише за неповний листопад у Києві припинили роботу або пішли на “зимові канікули” близько десяти відомих закладів, а напередодні остаточно зачинилася мережа Salateira. Ресторанна експертка Ольга Насонова раніше прогнозувала, що до Нового року можуть закритися або заморозити роботу до 20% закладів — і, схоже, цей сценарій починає справджуватися ще до початку зими.

Причини в усіх схожі: гостей стало менше, повітряні тривоги вбивають трафік у торговельних центрах, а відключення світла й води змушують власників щодня рахувати, що вигідніше — працювати в мінус чи зачинити двері до весни. Втім, попри складну осінь, гастрономічна мапа Києва не завмерла: поки одні ресторатори ставлять проєкти на паузу, інші ризикують відкривати нові заклади просто перед холодами.

Dіlo зібрало головні закриття та відкриття листопада, які показують, як змінюється ресторанний бізнес столиці.

Чому зникла Salateira та прощаються "старожили"

Найгучнішою втратою осені стало закриття української мережі швидкого харчування Salateira, яка пропрацювала на ринку майже 15 років. Ще у червні в Києві працювали 12 її ресторанів, але восени всі вони зачинилися. Про це у Threads повідомила співвласниця компанії Ірина Добруцька.

Проблеми у мережі назрівали давно: ще влітку співзасновник компанії Олександр Савілов розповідав, що через тривалі повітряні тривоги виторг ресторанів у торговельних центрах впав на 45% порівняно з довоєнним часом, а маржинальність скоротилася вдвічі. Кожна година вимушеного простою коштувала одному закладу 10–30 тисяч гривень, тож утримувати мережу не вдалося.

Не витримали перевірки осінню й заклади, які роками формували звичку киян їсти поза домом. 6 листопада після дев’яти років роботи завершив свою історію сімейний ресторан Kitchen Polly на вулиці Січових Стрільців.

Стільки ж — дев’ять років — пропрацювало гастрокафе "Паштет" на Берестейському проспекті, 18. Команда закладу пережила з гостями ковід, початок великої війни та перші блекаути, але цієї осені вирішила остаточно попрощатися з локацією.

Фудкорти під тиском тривог: чому "1708" іде з київських ТРЦ

Торговельно-розважальні центри, які до великої війни забезпечували ресторанам стабільний потік людей, сьогодні перетворилися на зону підвищеного ризику: гостей там поменшало, і більшість точок працює в мінус.

Не витримала такого тиску й мережа піцерій "1708" (1708 Pizza di Napoli) — компанія повністю виходить з усіх ТРЦ Києва і залишає єдину точку в торговельному центрі Cherry Mall у Вишневому. Минулого року піцерія вже пішла з Lavina Mall та Retroville, а тепер згортає роботу в Respublika Park.

Співзасновник і СЕО мережі Володимир Гнатюк пояснює: висока оренда в ТРЦ окупається лише за активного трафіку. Проте ще з 2024 року кількість чеків на фудкортах почала падати. Через повітряні тривоги валовий виторг точки в ТРЦ просів до 35%. Навіть тимчасові знижки на оренду та дозвіл працювати під час «жовтого» рівня тривоги не рятують ситуацію — через страх обстрілів гості не поспішають повертатися у торговельні центри.

Арифметика паузи: "зимові канікули" як спосіб не працювати в мінус

Головним трендом листопада стали "зимові канікули". За цим формулюванням ховається тверезий розрахунок: у темний і холодний сезон вигідніше зупинитися, ніж щодня дотувати кухню з власної кишені.

На зиму призупинила роботу й київська точка мережі "Чотири Чебуреки". Власниця проєкту Тетяна Абрамова відверто розклала економіку закладу: відвідуваність впала більш ніж на 50%, зокрема й через дистанційне навчання в університетах, яке забрало частину студентської аудиторії, а виторг — непередбачуваним. Після одного вдалого дня йдуть три-чотири провальні. Щоб вийти в нуль, закладу потрібно 35–40 тисяч гривень каси на день, а для нормальної роботи — близько 60 тисяч. Натомість останнім часом бували дні з касою 9–12 тисяч гривень.

До падіння попиту додалися проблеми зі світлом і водопостачанням. Наявні генератори не витримують по п’ять-шість годин роботи поспіль і ламаються, а новий потужний генератор коштує понад мільйон гривень — за теперішніх кас його просто неможливо окупити. У результаті власниця вирішила, що дешевше перечекати зиму за зачиненими дверима, а зимову паузу використати для ремонту.

За схожим сценарієм на зимові канікули пішли й інші відомі міські проєкти. З 1 листопада роботу до весни призупинив сендвіч-бар Fruit + Veg Bar на вулиці Симона Петлюри, який пропрацював на цій локації близько трьох років — команда пообіцяла повернутися навесні перезавантаженою й оновленою.

Ресторатор Алекс Купер поставив на паузу одразу два свої заклади в центрі Києва. Спочатку на зимовий перепочинок пішло італійське бістро Cacio e Pepe на Великій Васильківській, 29, яке пропрацювало близько 17 місяців. А слідом на канікули вирушив гастропростір Shalom Shalom на вулиці Рогнідинській, 4, який відкрився лише в січні 2026 року і протримався менше десяти місяців Водночас перший ресторан Shalom біля метро «Арсенальна» продовжує працювати.

До списку тих, хто вирішив перечекати холодний сезон, приєднався і ресторан грузинської кухні Такахулі на Великій Васильківській, 112 від ресторанної групи Enjoy Group — заклад пішов на зимові канікули 11 листопада, пропрацювавши рівно три роки.

А на лівому березі про вихід на зимову паузу після 29 листопада оголосила бургерна OG Burger на Русанівській набережній, 12, яка працювала з весни 2024 року як формат із панорамним видом і великою коктейльною картою — команда обіцяє повернутися навесні з оновленнями.

Переїзд, дешевший чек і прямий приліт

Втім, далеко не кожне закриття означає капітуляцію — частина ринку просто змінює “прописку” або підлаштовується під нові реалії. Так бістро Duckaria на перетині вулиць Івана Мазепи та Лаврської, яке засновниця “Чорноморка” Ольга Копилова запустила разом із партнерами, закрилося 15 листопада, пропрацювавши лише півтора місяця. Проєкт вирішили перевезти на захід України, ближче до власної качиної ферми партнерів.

Сама ж мережа "Чорноморка" зачинила в Києві два ресторани — на Великій Васильківській та Лаврській — заради переформатування. Замість них компанія розвиває демократичнішу концепцію "Море і Хінкалі", де середній чек приблизно на 30% нижчий. А до зими заклади готують за допомогою печей, генераторів і спеціального меню, яке можна готувати навіть без світла та води.

Водночас історія київського ресторану "Міністерство піци" на вулиці Заньковецької нагадує, що будь-які бізнес-моделі безсилі перед війною. У ніч на 23 листопада заклад тимчасово зачинився через пряме влучання російського безпілотника. Уся команда залишилася живою, і власники вже пообіцяли відновити ресторан в оновленому форматі.

Хто ризикнув відкритися напередодні зими

Поки одні ресторатори рахують збитки й зачиняють двері до весни, інші запускають нові заклади просто перед холодами. У листопаді на мапі Києва з’явилося майже десяток нових точок — від авторських проєктів на Подолі до сімейних ресторанів і стритфуду у житлових кварталах.

Одразу кілька новинок прийняв Поділ. 15 листопада на Нижньому Валу запрацювало грецьке кафе Lіra. Проєкт запустила засновниця "Будинку великого дива" Вікторія Чернова разом із партнерами. Тут зробили ставку на гірос, вино та м’ясо з вогню — ідею закладу команда виношувала ще з 2022 року.

Неподалік, на Верхньому Валу, відкрилася і друга точка мережі "Жаровня".

Ще однією новинкою на Подолі стало корейське бістро Gochu, яке запустила команда бару Pink Freud, що працює в цьому районі вже 12 років. Назва закладу перекладається з корейської як «перець» — саме з нього роблять традиційну гостру пасту ґочуджан, на якій тримається значна частина страв.

Запуски відбулися і поза історичним центром. На проспекті Повітряних Сил відкрився ресторан сучасної ліванської кухні KEDR із власним хумус-баром — кухню очолив шеф Енвер Таїров, який раніше працював над проєктами Алекса Купера.

Ще одним відкриттям став італійський ресторан Mio Eataly від ресторатора Дмитра Дубаса: це заклад на три зали з дитячою кімнатою, де піцу випікають у дров’яній печі, а пасту та лімончелло готують власноруч.

Не порожніють і локації в торговельних центрах, з яких пішли колишні гравці. На місце мережі швидкого харчування Salateira на столичний ринок увійшла нова мережа європейської кухні Salaterra з акцентом на фермерських продуктах. Перший її заклад уже запрацював у ТРЦ River Mall. Наприкінці листопада нова мережа планує відкрити ресторан у ТРЦ Retroville, у грудні — в Lavina Mall, а в січні–лютому — у ТРЦ "Проспект".

На лівому березі розширюється і мережа стритфуду TBILISURI, яка готує до відкриття точку на вулиці Єлизавети Чавдар. А на вулиці Саксаганського 27 листопада відкриє двері новий заклад грузинської мережі Gaga. Паралельно мережі та невеликі формати активно йдуть у спальні райони й житлові комплекси, де люди частіше обирають заклади біля дому. У ЖК "Нова Англія" запрацювала піцерія "Спільнота", у ЖК River Stone — кафе Mon Joli.

Листопадові закриття стали логічним продовженням тенденції, яка розгорнулася ще на старті осені. Раніше Dіlo повідомляло, що за вересень та жовтень у Києві припинили роботу або поставили на паузу понад 20 кафе й ресторанів — серед них сім закладів мережі Pesto Cafe у ТРЦ, флагман «Сушия» в Ocean Plaza, ресторани Mushlya, Vatra, Fish Fetish, Milano Torino Vermuteria та три бари "Квіткова мафія". Окрім падіння трафіку та витрат на генератори, додатковим ударом стала вимога уряду до 4 грудня облаштувати безпечні простори всередині закладів для роботи під час "жовтого" рівня загрози.

Уся ця осіння хвиля закриттів та точкових відкриттів показує: столичний ресторанний ринок переживає не просто сезонний спад, а болісне перезавантаження. Виживають ті, хто вміє швидко рахувати економіку, змінювати формат під скромніший гаманець гостя, виходити у спальні райони ближче до дому та працювати автономно без світла й води.

Проте тим, хто вирішив перечекати холоди за зачиненими дверима, навесні доведеться зіткнутися з не менш серйозним випробуванням, ніж блекаути — гострою кадровою кризою. Ресторанний бізнес і без того потерпає від дефіциту рук, тож за кілька місяців вимушеної "сплячки" досвідчені кухарі, баристи й офіціанти можуть розійтися по стабільніших проєктах або змінити сферу діяльності — і для частини закладів "зимові канікули" ризикують затягнутися набагато довше, ніж до першого тепла.