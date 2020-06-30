Правильная дверь = безопасность жилья

Хорошие входные двери — серьезная преграда на пути злоумышленников. Они способны защитить не только от воров, но и стать барьером для холода, жары и огня. Выбрав правильную дверь, вы обезопасите имущество во время вашего отсутствия и обеспечите себе спокойный сон.

Компания Holz рассказывает 5 главных критериев, про которые нужно знать при выборе двери.

1. Толщина стали

Самая надежная дверь в квартиру и дом — металлическая. Основа представлена одним или двумя листами стали. При этом важно, чтобы лицевой лист стали был цельным, без промежуточных швов, так как стыки — самые уязвимые места. Любой шов на поверхности металла увеличивает риск повреждения двери во время попыток взлома.

А вот от толщины листа зависит стабильность и надежность полотна. В этом вопросе главного — не переусердствовать. Например, дверь из стали толщиной 4 мм будет слишком тяжелой. Ее с трудом откроет ребенок или пожилой человек. Обычно такие уличные двери выбирают для загородных домов, где необходим максимальный уровень безопасности. Минимальный показатель толщины листа для любой входной двери — 1,5 мм. Оптимальный вариант — от 2 мм.

2. Тепло- и звукоизоляция

По своим физическим свойствам металл не способен задерживать тепло. Поэтому стальные полотна дополнительно утепляют. Популярные варианты утеплителей:

• Пенопласт характеризуется высокими показателями тепло- и шумоизоляции. Не деформируется, устойчив к воздействию влаги.

• Поролон хорошо задерживает тепло и звуки, но подходит только для квартирных дверей. Если двери с поролоном установить на улице, под воздействием жары, холода и влажности материал начнет сыпаться, и дверь придется менять на новую.

• Минеральная вата обладает самым высоким уровнем изоляции тепла и звуков, к тому же — негорючий материал. Основной недостаток — чувствительность к влаге.

3. Обивка

Для отделки часто используются следующие материалы:

• Винил гарантирует хорошую изоляцию тепла и звуков. Материал выбирают за доступную цену по сравнению с другими видами отделки.

• МДФ обладает высокими показателями шумо- и теплоизоляции. МДФ сверху покрыт слоем лака, который защищает полотно от внешних факторов.

• Пленка "Винорит отличается рекордной огнестойкостью, не боится повреждений, защищает полотно от солнечных лучей и влажности.

• Покраска позволяет выбрать любой цвет из палитры. Основные преимущества: антикоррозийные свойства и низкая цена.

4. Замки

Полотна комплектуют замками разного типа:

• Цилиндровые. Взломать такой замок отмычкой сложно — в этом случае он просто заклинивает. Но есть и слабость — сам цилиндр. Его могут высверлить или выбить. Чтобы этого не случилось еще на этапе покупки, подумайте о дополнительной защите — бронированных накладках или шариках внутри замка.

• Сувальдные. Подходят для полотен разного типа и считаются одними из самых надежных. Замок обладает самым высоким уровнем антивандальности — его невозможно выбить.

• Ригельные. Для наружных дверей применяют редко. Замок легко вскрыть отмычкой, а ключи можно без труда скопировать. Зачастую такой механизм ставят в паре с основным замком.

• Электронные. Новое предложение на рынке. Механизмы не имеют замочной скважины, а ключ к замку невозможно подобрать — он уникальный. Состояние безопасности можно контролировать через мобильный телефон или компьютер.

При выборе, прежде всего, ориентируйтесь на надежность и функциональность. Выбирайте модели от проверенных производителей, например: Kale, Mul-t-Lock, Mottura, Cisa и Iseo.

5. Дополнительная защита

Полотно без дополнительных элементов защиты не способно обеспечить безопасность, поэтому уделять внимание всем составляющим:

• Ребра жесткости. Чтобы придать двери жесткость, используют ребра по периметру — минимум два горизонтальных и два вертикальных.

• Противосъемные штыри. Защищает петли от срезания. Обычно устанавливают 3-5 штырей.

• Скрытые петли. Делают двери для дома малозаметными для злоумышленников. Количество петель выбирают относительно веса двери. Стандартно для полотна массой до 70 кг используют 2 петли.

• Наличники — серьезная преграда для злоумышленников. Они оберегают пространство между стеной и рамой.

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