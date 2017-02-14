Правительство обеспечило украинской "оборонке" заказы на три года вперед

Правительство утвердило Государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Отмечается, что впервые внедряется среднесрочное государственное оборонное планирование.

"Планирование государственного оборонного заказа на 3 года является частью среднесрочного экономического планирования, которое правительство ввело в этом году", — цитирует пресс-служба замминистра экономразвития Юрия Бровченко.

В 2017-2019 годы государство профинансирует закупки вооружения и военной техники, модернизацию существующих образцов вооружения. Также должны восстановить производственные мощности украинских предприятий ОПК и работать над созданием новых образцов вооружения.

Однако детали оборонного заказа раскрывать не будут. В МЭРТ напомнили, что это документ с ограниченным доступом, поэтому в интересах национальной безопасности детали его содержания не могут быть обнародованы.