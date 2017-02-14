Правительство обеспечило украинской "оборонке" заказы на три года вперед

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Раздел: Новости бизнеса > Рынки > Машиностроение
Теги: минобороны , укроборонпром 37854297 , кабмин
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