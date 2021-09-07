Правительство пересмотрит устаревшие планы строительства метро в Киеве

Кабинет министров выделил 100 млн гривен на пересмотр и корректировку проектной документации развития новых линий и участков КП "Киевский метрополитен".

Об этом сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

"Корректировка нужна для приведения проектов в соответствие с современными потребностями столицы, а также для определения актуальной цены строительства", — уточняют в министерстве.

По словам главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, речь идет о проектах, утвержденных в 2008-2012 годах.

"За это время, кроме цен на материалы, изменился и сам город. На примере Подольско-Воскресенского моста мы видим, как затягивание строительства и деактуализация проекта, еще и в условиях хаотичной застройки, может привести к катастрофическим для города последствиям", — объясняет министр.

Кубраков добавил, что ситуация с метро в Киеве — один из примеров, как местные власти проваливают важные инфраструктурные проекты. Он также не исключает, что Министерство инфраструктуры запустит отдельную государственную программу по развитию метро в стране.

По данным министерства, за последние 10 лет строительство новых станций метро в Украине почти полностью остановилось, а в Киеве в последний раз новую станцию ​​(Теремки) открыли еще в 2013 году.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал, что в рамках инфраструктурной программы "Большая стройка" вокруг Киева построят обходной путь протяженностью 150 км, что поможет вывести транзитный трафик из столицы.