Правление "Укрзализныци" утвердило стратегию развития компании

26 апреля 2017, 18:18
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Правление ПАО "Укрзализныця" одобрило Стратегию модернизации компании на ближайшие пять лет

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Сегодня правление ПАО "Укрзализныця" (УЗ) одобрило Стратегию модернизации компании на 2017-2021 годы. "Этот документ определяет все основные векторы развития отрасли на ближайшее пятилетие. Стратегия будет обсуждаться в трудовых коллективах, будет подана на рассмотрение Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" и Кабинету министров Украины", — говорится в сообщении УЗ.

Миссией "Укрзализныци" определено обеспечение устойчивого развития Украины за счет предоставления качественных и доступных транспортных услуг. "Проведена большая кропотливая работа по разработке стратегии. Мы тщательно проанализировать состояние дел, слабые и критические места и теперь создали единый документ, который станет ориентиром для нас на ближайшие пять лет", — цитируется председатель правления УЗ Войцех Балчун.

В документе предусмотрено продолжение реформирования отрасли путем построения вертикально интегрированной структуры. В частности, будут созданы компании по направлениям деятельности, а не по региональному принципу, как было раньше.

Бизнес-модель ПАО "Укрзализныця" будет построена на пяти бизнес-вертикалях:

  • грузовые перевозки и логистика;
  • пассажирские перевозки;
  • инфраструктура;
  • услуги тяги;
  • производство и сервис.

В течение 2017-2018 гг. будут созданы все компании по сегментам рынка.

В грузовом секторе, помимо традиционных перевозок будут созданы отдельные компании терминальных услуг, логистики, интермодальных перевозок. Предполагается, что к 2021 году доля рынка контейнерных перевозок железными дорогами увеличится с 29% до 45%.

Концепцией развития также предусмотрен прямой выход УЗ на рынок транспортных услуг Европейского союза, развитие международных транспортных коридоров.

В пассажирском секторе в 2018 году будет создано шесть региональных компаний для пригородных перевозок и вокзальная компания.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров предусмотрено приобретение нового подвижного состава, оптимизация его использования, внедрения новых стандартов обслуживания пассажиров. "По предварительным подсчетам, такие меры позволят снизить убыточность пассажирских перевозок и увеличить в 2021 году доходность на 3,3 млрд грн.", — отмечается в сообщении.

Также будет создана отдельная компания, оператор тягового подвижного состава. За пять лет будет приобретено 250 новых локомотивов и проведена модернизация существующего парка.

Общие инвестиции в отрасль за пять лет составят 130-150 млрд грн., что позволит полностью обеспечить потребности экономики Украины в железнодорожных перевозках.

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Теги: укрзалізниця , железная дорога , войцех балчун

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