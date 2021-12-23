Предприниматели Киева в 2021 году получили льготные кредиты на 1 млрд грн

В 2021 году программой финансово-кредитной поддержки от властей Киева воспользовались около 300 столичных предприятий малого и среднего бизнеса.

Об этом во время встречи с представителями бизнес-сообщества и банками-партнерами заявил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Алексей Кулеба.

По его словам, общая сумма предоставленных доступных кредитов составила около 1 млрд грн.

"Муниципальная программа поддержки бизнеса действует с 2017 года, но именно во время карантинных ограничений мы существенно увеличили ее финансирование. У предпринимателей есть возможность получить кредит на развитие бизнеса до 50 млн грн. 99% процентной ставки компенсирует город", – рассказал Кулеба.

Как информирует пресс-служба КГГА, предприниматели города могут получить финансирование на реализацию своих инвестиционных проектов на сумму до 50 млн грн.

Максимальный срок не превышает шесть лет. Финансово-кредитную программу реализует Департамент промышленности и развития предпринимательства.

Кулеба отметил, что в программе участвуют 14 банков-партнеров.

В рамках ее реализации в 2020 году в Киеве создано 1,2 тысячи новых рабочих мест, в бюджеты всех уровней поступило почти 160 млн грн налогов и сборов.

На сегодняшний день в Киеве работает более 100 тысяч малых и средних предприятий, где занято почти 1 млн жителей столицы.

Напомним, 16 декабря Фонд развития предпринимательства подписал первых три соглашения с лизинговыми компаниями для участия в государственной программе "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".

21 октября Кабмин ввел госпрограмму поддержки ММСБ по договорам финансового лизинга, разработанную Министерством финансов.

Кроме этого, Кабинет министров расширил круг участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%", включив в него физических лиц-предпринимателей с годовым доходом до 50 млн грн.

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