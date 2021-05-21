Премиальное жилье в Киеве: в INTERGAL CITY стартовали продажи в новой башне D

Спросу, поясняют эксперты, способствуют ограниченное число новых предложений подобного уровня и высокая доходность. Среди основных причин активизации инвестиционных покупок также оказались низкие ставки по депозитам в банках, не перекрывающие реальную инфляцию, высокий налог на прибыль от вкладов, а также инфляционные ралли и лихорадка на сырьевых рынках.

"На фоне повышенного спроса, когда ликвидные объекты уходят с рынка достаточно быстро, происходит более динамичный рост стоимости. Сегодня за счет входа в ликвидные лоты на начальном цикле реальная доходность уже превышает 50%. В горизонте нескольких лет доходность от перепродажи наиболее удачных объектов может превысить 80%", — рассказали в компании.

Больше всего заработать удастся покупателям, вошедшим в сделки на начальном этапе. К примеру, сейчас стартовали продажи в новой башне D многофункционального комплекса премиум-класса INTERGAL CITY, расположенного в самом центре Печерского района Киева.

У нее максимально выгодное расположение: панорамные окна квартир открывают вид на "Родину-Мать", Днепр и Киево-Печерскую лавру. В башне высотой 24 этажа будут 180 квартир и пентхаусов на верхних этажах. За счет панорамного остекления и высоких потолков в 3-3,3 метра комнаты будут с хорошей инсоляцией и отличительными видовыми характеристиками, отмечает застройщик.

Со стартом башни D вся жилая часть проекта уже в продаже и строительстве, следующий этап — реализация торгового и бизнес-центра. Помимо прочего, в МФК INTERGAL CITY предусмотрена разносторонняя инфраструктура для жизни, отдыха, работы, развития и досуга.

В составе проекта для комфорта жителей откроется SPA-центр с бассейном, фитнес-центр, кафетерии, рестораны с открытыми террасами, лаунж пространства на каскадных зеленых террасах и зоны отдыха с панорамой города. В торговой части комплекса появятся площади под различные бутики и магазины, а в деловой разместятся коворкинг, конференц-залы.

Для самых маленьких будущих жителей будут открыты детский садик с передовыми методиками преподавания, музыкальная школы и центр развития. А для владельцев автомобилей предусмотрели достаточное количество машиномест: здесь будет стоянка, многоуровневый наземный паркинг и гаражные боксы.

Весь комплекс будет вводиться в эксплуатацию одновременно, окончание строительства запланировано на II квартал 2023 года.

Многофункциональность — это ключевой тренд для новых современных и амбициозных городских зданий в мегаполисах по всему миру. Важно создать не только комфортное пространство для жизни, но и удобное место для бизнеса, досуга, развития и отдыха.

Подобные проекты пользуются устойчивым спросом, поэтому квартиры в них уходят с рынка достаточно быстро, а дальше происходит динамичный рост стоимости. По оценкам экспертов рынка недвижимости, МФК INTERGAL CITY лидирует в тройке премиальных объектов с наиболее сильно дорожающим элитным жильем.