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Премия LEGAL PRIME 2021: определение лучших авторов и партнеров ЮРИСТ&ЗАКОН

Мероприятие пройдет в уже обычном онлайн-формате

Премия LEGAL PRIME 2021: определение лучших авторов и партнеров ЮРИСТ&ЗАКОН Премия LEGAL PRIME 2021: определение лучших авторов и партнеров ЮРИСТ&ЗАКОН

 

17 июня компания ЛІГА:ЗАКОН проведет церемонию награждения лучших авторов и партнеров издания ЮРИСТ&ЗАКОН. Мероприятие пройдет в уже обычном онлайн-формате.

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Определение победителей состоится в 3-х номинациях:

- лучший автор издания ЮРИСТ&ЗАКОН;

- лучшая компания-партнер издания ЮРИСТ&ЗАКОН;

- лучший партнер издания ЮРИСТ&ЗАКОН в сфере PR.

Кроме того, в рамках мероприятия проведем неформальную дискуссию на тему "Дорожная карта продвижения юркомпании или публикации как долгосрочный инструмент развития".

В числе приглашенных гостей LEGAL PRIME 2021:

- Сергей Тарасюк, управляющий партнер АО "Тарасюк и Партнеры",

- Андрей Илюк, советник TEFFI Law Firm, руководитель практики разрешения споров и банкротства, адвокат, медиатор,

- Талина Кравцова, партнер практики семейного права юридической фирмы Asters,

- Татьяна Потапова, руководитель коммуникаций юридической фирмы INTEGRITES.

Вместе с представителями юрбиза и коммуникаций обсудим следующие вопросы: 1. Публикации как средство коммуникации и эффективного развития.

  1. О чем писать и как выбрать площадки для публикаций. Оценка эффективности СМИ.
  2. Публикации как инструмент для продвижения компании на рынке и привлечения новых клиентов.
  3. Аналитические статьи и публикации — это маркетинговый ресурс или еще один шаг к саморазвитию и узнаваемости.
  4. Как сформировать образ компании в интернете и взаимодействовать со СМИ? Как включить публикации в стратегию развития и сделать их частью бренд-стратегии?

Ведущие мероприятия:

- Анастасия Шевченко, руководитель Центра анализа юридической информации ЛІГА:ЗАКОН,

- Ирина Тодоренко, главный редактор издания ЮРИСТ&ЗАКОН.

Приглашаем узнать имена победителей этого года LEGAL PRIME 2021 и поговорить о публикациях как важном маркетинговом атрибуте развития юридического бренда.

Ждем вас 17 июня в 16:00.

Трансляция мероприятия будет доступна на YouTube по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=IYEC84XEOdo.

Ивент на фб: https://www.facebook.com/events/485233106085572/.

 

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