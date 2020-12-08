IT и Телеком 20 минут назад

ПРЕСС-РЕЛИЗ "Зеонбуд: 20 миллионов телезрителей цифровой сети Т2 победили

"ЗЕОНБУД" хочет заверить всех телезрителей сети Т2 в том, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы предоставлять современную и качественную услугу

ПРЕСС-РЕЛИЗ "Зеонбуд: 20 миллионов телезрителей цифровой сети Т2 победили ПРЕСС-РЕЛИЗ "Зеонбуд: 20 миллионов телезрителей цифровой сети Т2 победили

4 декабря ООО "ЗЕОНБУД", как провайдер цифровой сети Т2, получило в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания обновленные бланки лицензий сроком действия до конца 2030 года, то есть лицензии продолжены еще на 10 (!) лет.

Таким образом, 20 миллионов телезрителей, которые смотрят телевидение с помощью цифровой сети Т2, получили заслуженную победу, ведь именно их выбор стал главным фактором того, что цифровая телесеть получила право и следующие 10 лет предоставлять доступ к телевидению в современном формате. С этим выдающимся событием мы искренне и поздравляем всех телезрителей.

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Отдельно хотим поблагодарить Президента Украины, Офис Президента Украины и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания за предоставление такой перспективы цифровому эфирному телевидению, ведь в условиях необходимости обеспечения безопасности информационного пространства страны и жесткой конкуренции за телеэфир было достаточно непросто найти компромиссное и верное решение.

Но теперь все сомнения и дискуссии позади и 20 миллионов телезрителей получило десятилетнюю перспективу. ООО "ЗЕОНБУД" хочет заверить всех телезрителей сети Т2 в том, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы предоставлять  современную и качественную услугу. Впереди много планов и работы по расширению покрытия телесети и пакета услуг, внедрения новейших дополнений и многое другое.

Пользуясь случаем, поздравляем телезрителей с наступающим Новым годом! Желаем, чтобы в новом году было как можно больше именно позитивных новостей.

Пресс-служба ООО "ЗЕОНБУД"

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