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Презентація книги Франка Зірена "МАЙБУТНЄ? КИТАЙ"

Ця книга руйнує стереотипи про Китай як "фабрику" світу

Презентація книги Франка Зірена "МАЙБУТНЄ? КИТАЙ" Презентація книги Франка Зірена "МАЙБУТНЄ? КИТАЙ"

Запрошуємо на цікаву дискусію усіх, хто цікавиться міжнародною політикою, економікою, міжнародними відносинами.

Ця книга руйнує стереотипи про Китай як "фабрику" світу, що спроможна тільки продукувати те, що розроблено кимсь.

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Автор детально та аргументовано підводить читачів до думки, яку важливу роль вже сьогодні відіграє Китай у світі, та ще більш про те, як нам, європейцям, будувати своє майбутнє, враховуючи факти, що наведені у книзі.

Обговорення актуальної теми глобального лідерства.

Буде можливість поставити запитання та, звичайно, придбати книгу.

"Світ... у ХІХ столітті був європейсько-центричним, а у ХХ — американо-центричним, у ХХІ все одно буде азійським. Наскільки можна передбачити — під керівництвом Китаю", — Франк Зірен. Гонконг, серпень 2020 року.

Спікери:
Андрій Вдовиченко, СЕО BURDA MEDIA, видавець
Дмитро Єфремов, китаєзнавець
Макар Таран, американіст

Купити квиток https://kiev.karabas.com/prezentaciya-knigi-majbutnye-kitaj

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