Прибыль государственной ОГХК до конца года составит почти 600 млн гривен

Прибыль государственной АО "Объединенная горно-химическая компания" по итогам трех кварталов 2020 составила 424,5 млн гривен. Это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Фонд государственного имущества Украины.



Показатель чистой прибыли ОГХК по итогам 2020 года должен составить 575,6 млн гривен. Этот показатель утвержден в финансовом плане ОГХК, утвержденном Кабмином 18 ноября 2020. Ожидается, что за 2020 год ОГХК заплатит в виде налогов 344,6 млн гривен, в том числе 104,2 млн гривен в виде налога на прибыль предприятия.



В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,8 млн грн, чистый доход от реализации продукции — 3,21 млрд грн. Активы ОГХК по итогам 2018 года составили 3,4 млрд грн.



ОГХК, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире и входит в перечень объектов большой приватизации. К компании проявляют интерес инвесторы из Австрии, Японии, ОАЭ и прочих стран.