Промышленность 10 минут назад

Прибыль государственной ОГХК до конца года составит почти 600 млн гривен

В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,8 млн грн

Прибыль государственной ОГХК до конца года составит почти 600 млн гривен Прибыль государственной ОГХК до конца года составит почти 600 млн гривен

Прибыль государственной АО "Объединенная горно-химическая компания" по итогам трех кварталов 2020 составила 424,5 млн гривен. Это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Показатель чистой прибыли ОГХК по итогам 2020 года должен составить 575,6 млн гривен. Этот показатель утвержден в финансовом плане ОГХК, утвержденном Кабмином 18 ноября 2020. Ожидается, что за 2020 год ОГХК заплатит в виде налогов 344,6 млн гривен, в том числе 104,2 млн гривен в виде налога на прибыль предприятия.

В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,8 млн грн, чистый доход от реализации продукции — 3,21 млрд грн. Активы ОГХК по итогам 2018 года составили 3,4 млрд грн.

ОГХК, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире и входит в перечень объектов большой приватизации. К компании проявляют интерес инвесторы из Австрии, Японии, ОАЭ и прочих стран.

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