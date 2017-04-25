Прибыль производителя "Анальгина" в первом квартале упала на 8%

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в январе-марте получила 81,776 млн грн чистой прибыли, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия данных НКЦБФР, ее валовая прибыль выросла на 1,55% и составила 293,679 млн грн, чистый доход — на 5,58%, до 48,646 млн грн.

Информация о финансовых показателях за 2016 год в системе НКЦБФР отсутствует.

Фармкомпания входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков.

Как сообщалось, по итогам 2016 года компания заняла третье место после компании "Фармак" и корпорации "Атериум" по объемам аптечных продаж лекарственных средств среди украинских компаний.