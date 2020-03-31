Приховувати дані про рух громадського транспорту в Україні під час карантину неприпустимо

Українські експерти та експертки аналітичних центрів, фахівці та фахівчині з відкритих даних, ІТ-розробники та розробниці, закликають органи місцевого самоврядування відкрити та забезпечити безперебійний доступ до даних про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу, який до 24 квітня працює обмежено, через карантин.

Майже весь громадський транспорт в Україні обладнано GPS-датчиками, завдяки яким і збираються дані про рух громадського транспорту. Так, Тернопіль, Житомир, Біла Церква, Бровари, Запоріжжя, Кам"янець, Кам"янське, Краматорськ, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Одеса та інші українські міста де-факто мають дані про місцезнаходження громадського транспорту, але не відкривають до них доступ. Раніше доступ до даних транспорту закрив і Київ, громадським транспортом якого під час карантину користується 200 000 пасажирів зі спецпропусками, однак після скарг активістів зранку вівторка, 31 березня, обмеження були зняті.

Громадський транспорт — одне з ключових місць контакту людей. Завдяки даним про місцезнаходження транспорту пасажири можуть побачити, де саме перебуває транспорт на маршруті, розрахувати свій час. За відсутності онлайн-даних пасажири (включаючи лікарів, медсестер/медбратів) змушені невизначений час очікувати на транспорт на зупинці поруч із іншими пасажирами/ками. В умовах карантину скупчення людей на зупинках та у самому громадському транспорті становить загрозу для здоров"я. У нинішній ситуації відкриті дані транспорту стають життєво важливими, а їх приховування — неприпустимим.

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Саме під час карантину критично важливо забезпечити прозорість і доступ до транспортних даних для громадян/ок і роботи безкоштовних сервісів.

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Фахівці закликають органи місцевого самоврядування міст відкрити транспортні дані у два кроки:

Крок 1 — оприлюднити у форматі відкритих даних інформацію про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу.

Де оприлюднити дані? На національному порталі відкритих даних

Як оприлюднити дані? Мінцифри розробило детальні рекомендації

Що це дасть громадянам? Це дозволить бачити, які маршрути працюють, оптимально планувати свій маршрут та пересадки, не витрачати зайвого часу на очікування на зупинках. Ініціатори та ініціаторки звернення готові сприяти оприлюдненню цих даних на сервісах Google, EasyWay та інших — в онлайн-режимі та безкоштовно для всіх користувачів.

Як це врегульовано законом? Зобов"язання оприлюднювати ці дані визначені Постановою КМУ №835 2015 року. Часто ці дані приховуються або знаходяться у монополістів. Деякі міста ще до карантину оприлюднювали такі дані, тому там можна було побачити рух громадського транспорту на онлайн-мапах.

Крок 2 — містам з населенням поняд 100 тисяч почати збирати дані про кількість пасажирів в реальному часі та оприлюднювати їх.

Це дозволить громадянам обирати доступні маршрути, не витрачати час на очікування заповненого транспорту. За нашою інформацією, такі дані вже збираються у Львові та Маріуполі, тобто місцева влада вже може їх відкрити.

Приховування даних про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу є порушенням постанови КМУ №835 2015 р. у сфері відкритих даних. Закликаємо прем"єр-міністра України Дениса Шмигаля, віце-прем"єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та міністра інфраструктури Владислава Криклія звернути увагу на ситуацію, що склалась, та вжити необхідних заходів.

Закликаємо представників та представниць неурядових організацій, засобів масової інформації, професійних спілок та усіх громадян та громадянок України долучитись до заяви на власних комунікаційних майданчиках (сайти, блоги, сторінки в соцмережах).

Заяву підтримали:

Організації:

Фізичні особи:

Дмитро Беспалов — спеціаліст з транспортного планування

Іван Шерстюк — CEO EasyWay

Ігор Самоходський — керівник сектору ІТ&Телеком Офісу ефективного регулювання BRDO

Кирило Захаров — співзасновник і директор проєкту "Суд на долоні"

Надія Бабинська — координаторка ініціатив OpenUp Ukraine, #насудзадоступ

Ренат Насрідінов, аналітик Українського центру суспільних даних

Яніна Басиста — співзасновниця ГО "Екосмарт"

Ярослав Гарагуц — засновник Clarity Project

Василь Михальчук, оглядач київських новин бізнес-порталу Delo.ua

Нагадаємо, 23 березня в КМДА заявили, що громадський транспорт Києва призупиняє свою роботу. Ним можуть користуватися лише медики, правоохоронці, працівники ДСНС та деяких іншних категорій. Для проїзду в транспорті необхідно мати при собі паспорт та спеціальну перепустку від КМДА, яка має бути завірена роботодавцем.