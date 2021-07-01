ПриватБанк позволил предпринимателям продавать ему валюту круглосуточно

ПриватБанк с 1 июля запустил режим продолженной торговой сессии для всех своих клиентов, являющихся физлицами-предпринимателями.

Как говорится в сообщении госбанка, это позволит бизнесу в случае необходимости продавать валюту в любое время суток, а не только во время работы стандартной торговой сессии на валютном рынке.

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Круглосуточный режим покупки валюты в ПриватБанке прежде всего будет удобным для тех ФЛП, которые занимаются фрилансом и получают оплату за услуги в валюте.

Кроме стандартной торговой сессии для ФЛП и юридических лиц, которая действует с 10:00 до 13:00, теперь продажа валюты банку доступна с 15:00 до 23:29 и с 00:20 до 09:00.

В рамках одной операции ФЛП может осуществить продажу валюты на сумму до 20 тысяч долларов или евро по коммерческому курсу банка.

Отметим, что ПриватБанк планирует к концу 2021 года запустить в Приват24 сервис подачи заявок на покупку государственных облигаций на аукционе Министерства финансов и возможность проведения клиентами операций на фондовых биржах.

Напомним также, что накануне Национальный банк Украины разрешил банкам продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню.