Приватизация "Электротяжмаша" спасет завод от разворовывания и краха, — эксперты

Ситуация на государственном предприятии "Завод "Электротяжмаш" требует экстренного вмешательства президента Владимира Зеленского, иначе предприятие, которое входит в пул объектов "большой приватизации", будет уничтожено его менеджментом и Фондом государственного имущества еще до приватизационного аукциона.

Такое мнение высказывают ведущие экономические и политические эксперты, которые прокомментировали обнародованное накануне открытое письмо известного харьковчанина — украинского бизнесмена, владельца и президента группы DCH Александра Ярославского, сообщают "Украинские новости".

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В открытом письме к Зеленскому он отметил — при нынешнем положении вещей завод "Электротяжмаш" не доживет до приватизации, и сейчас неважно, кто станет его новым владельцем. Речь идет о спасении крупного важного для Харькова и Украины предприятия.

"Уголовные дела последних недель показали — так и есть. Завод торгует продукцией ниже себестоимости — это нонсенс! Куда идет разница? Не нужно объяснять. Гендиректор (Виктор Бусько, — Delo.ua) руководит контролируемым доведением завода до банкротства. Иначе я не могу назвать происходящее на "Электротяжмаше". Поставьте себе вопрос, что лучше: чтобы государственный завод гробили и грабили, или продать его?", — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению экспертов, Александр Ярославский — единственный из ведущих бизнесменов страны, который назвал вещи своими именами, чтобы привлечь своим публичным обращением внимание Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля к проблеме. "Я могу представить как Ярославскому, искренне любящему родной город, больно смотреть на бесславный крах "Электротяжмаша" — некогда флагманского предприятия Харькова, отрасли, Украины. Безработные, утрата технологий, превращение завода в металлолом", — прокомментировал обращение Ярославского директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Президент должен сделать все возможное, чтобы остановить уничтожение завода, пока он управляется государством и государственными менеджерами. А потом сделать всё возможное, чтобы завод в процессе приватизации получил эффективного ответственного собственника. Металлолом, оставшийся от "Электротяжмаша", господин Зеленский на приватизационном конкурсе продать не сможет", — пояснил Александр Охрименко.

Карасев добавил, что приватизация Электротяжмаша — знаковый проект для Украины, потенциальных инвесторов, а также интересный вызов и серьезное испытание для самой украинской власти.

"Президенту достаточно понять, что через год он выставит на приватизацию груду металлолома — ему будет стыдно. Президенту достаточно задать себе вопрос: "Хочет ли Зеленский войти в историю как могильщик индустриально-технологической гордости Украины?" — ему будет стыдно. Владимира Зеленского просят действовать, чтобы не было стыдно", — подытожил Карасев.

Отметим, что накануне группа DCH обнародовала на своем официальном сайте обращение Александра Ярославского к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором, в частности, отметил: "Прошу Вас, господин президент, вмешаться в ситуацию и сохранить "Электротяжмаш" для Харькова и Украины. Не имеет значения, кто станет владельцем "Электротяжмаша" после его приватизации. Важно, чтобы завод жил, работал, развивался, платил налоги, давал рабочие места и зарплаты харьковчанам".

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