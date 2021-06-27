Продажи новых автомобилей в Европе в мае взлетели на 74% по сравнению с 2020 годом

Продажи новых автомобилей в Европе в мае 2021 года увеличились на 74% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей сообщает Autonews.

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При этом указано, что рынок еще не восстановился до показателей, которые были перед пандемией коронавируса.

Поскольку, если сравнивать продажи автомобилей в Европе в мае 2021 года с маем 2019 года, то они снизились на 19%.

Как отмечается, в некоторых европейских странах, например, во Франции, еще продолжают действовать карантинные ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса.

"Кстати, во Франции, где дилеры оставались под частичной изоляцией до 19 мая, продажи выросли на 46% по сравнению с прошлым годом, но упали на 27% по сравнению с маем 2019 года", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в США подержанные автомобили моделей, пользующихся большим спросом, из-за пандемии стали стоить на несколько тысяч долларов больше своей первоначальной цены.

Как сообщалось, в мае украинские номера получили 33,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

В то же время в апреле 2021 года на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей.