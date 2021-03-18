Продюсер культовой серии игр Assassin's Creed поработает над эксклюзивами для PlayStation

Основательница Ubisoft Toronto и Motive Studios, а также одна из авторов популярной серии игр Assassin's Creed Джейд Реймонд, покинувшая Google сразу после закрытия ее внутренних студий Stadia, объявила о создании Haven Entertainment Studios Inc. Это будет новая студия разработки игр в Монреале.

Так, Рэймонд собрала команду с более чем десятилетним опытом совместной работы над несколькими невероятно популярными играми и франшизами. Планируется, что студия будет разрабатывать игры для консолей PlayStation.

В свою очередь Sony Interactive Entertainment подтвердила, что продолжит развивать таланты и расширять границы возможного, инвестируя в новую студию и ее первый проект, эксклюзивную игру для PlayStation, которая пока еще не была анонсирована.

"Мы полностью поддерживаем Haven и инвестируем в будущее студии. Мы понимаем сложности и преимущества создания творческих команд с нуля, так же как и Джейд с ее многолетним опытом работы над крупнейшими игровыми сериями. Мы уверены в светлом будущем Haven Studios и в их первом проекте, который сейчас находится в разработке", — отметил председатель PlayStation Studios Херм Хюльст.

По словам самой Реймонд, она рада возможности "вернуться к своим корням и работать с талантливой командой над новым проектом".

"Запуск независимой студии при поддержке Sony Interactive Entertainment, издателя, который глубоко понимает творческий процесс создания игр и известный исключительным качеством своих продуктов и заботой об игроках, дает нам полную свободу для расширения границ возможного", — подытожила она.

Отметим, что еще недавно Рэймонд занимала пост вице-президента компании Google Stadia Games and Entertainment. До прихода в Google она была старшим вице-президентом и генеральным менеджером группы компаний Electronic Arts PopCap Vancouver и Motive Studios (Монреаль), которые были основаны ней в 2015 году. Рэймонд также отвечала за поддержку игр серии "Звездные войны" на консолях и ПК в EA.

Напомним, что ранее мы отобрали десятку самых примечательных игр 2021 года. Часть выйдет эксклюзивно на PlayStation, часть только для персональных компьютеров и новых Xbox, а в остальные можно будет сыграть на любой платформе.