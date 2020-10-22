Проект "IT Relocate Беларусь" помог десяткам белорусских IT-компаниям переехать в Украину

Благодаря проекту "IT Relocate Беларусь" десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

По его словам, проект IT Relocate создан для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и далее.

В частности, компания Wargaming, которая является разработчиком всемирно известных компьютерных игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes, перевезла в Украину сотни работников.

Борняков также отметил, что еще одна белорусская IT-компания PandaDoc открывает свой офис в Киеве. Основатель Никита Микадо отмечает таланты украинских специалистов, выгодные налоговые условия и действия нашего правительства в направлении поддержки IT-индустрии Беларуси.

"Украина стремительно диджитализируется, становится мировым IT-хабом и создает комфортные условия для развития IT-индустрии. Украина готова предоставить белорусским специалистам возможности для работы по упрощенной системе оформления", — подытожил Александр Борняков.

Проект "IT Relocate Беларусь", в частности, предлагает 90 дней непрерывного пребывания в течение 180 дней без получения визы, среднюю заработную плату 2 000 долларов, 4G во всех крупных городах, больше 5 600 сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 420/2020 "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Указ предусматривает совершенствование процедуры регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога.

В соответствии с указом президента, Украина должна признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

После этого посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был вызван в белорусское Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста.

Таким образом белорусская сторона выразила озабоченность принятием указа президента Зеленского о продлении срока возможного пребывания в Украине высококвалифицированных белорусских специалистов, в частности IT-сферы, до 180 дней в течение года.