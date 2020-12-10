Бизнес 20 минут назад

Проект "Метинвеста" победил в категории "Экономическое развитие", в конкурсе от ООН

"Метинвест" создал образовательную программу Masters of Public Administration для взращивания нового поколения руководителей муниципалитетов

Проект "Метинвеста" победил в категории "Экономическое развитие", в конкурсе от ООН Проект "Метинвеста" победил в категории "Экономическое развитие", в конкурсе от ООН

По версии международного жюри были выбраны Топ-20 проектов, изменяющих Украину. Выбирали проекты во время кампании "Партнерство ради устойчивого развития" от Глобального договора ООН в Украине. В 2020 году ее участниками стали представители не только Украины, но и Беларуси, Македонии, Польши и Турции. Международное жюри назвало лучших в категориях "Общество", "Планета", "Экономическое развитие", "Мир" и "Преодоление COVID-19". Так победителем в категории "Экономическое развитие" стал проект группы компаний "Метинвест", которая решила вырастить новое поколение руководителей муниципалитетов в городах, где расположены их предприятия, пишет MC Today

Их обучали эффективно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, реализовывать амбициозные проекты, развивать свои города и делать управления ими более прозрачным. Для этого "Метинвест" создал образовательную программу Masters of Public Administration (MPA). Проект основан в сентябре 2019 года. Тогда его слушателями стали 30 руководителей 30-45 лет из муниципалитетов Мариуполя, Авдеевки, Покровска, Запорожья и Кривого Рога. Обучение проходило в Киеве, Мариуполе и Запорожье в режиме офлайн. В планах компании — сделать образовательную площадку и в Кривом Роге. Среди преподавателей MPA были управляющий партнер компании "Прорив.in.ua" Павел Шеремета, президент компании "Евроиндекс" Валерий Пекарь, директор по связям с общественностью SCM Наталья Емченко. Студенты сдавали экзамены после каждого модуля и защищали дипломы перед городскими головами. Темы для них выбирали среди актуальных проблем родных городов. После обучения 20% слушателей получили новые назначения. Например, руководитель Центра предоставления административных услуг в Мариуполе стала заместителем городского головы. Сейчас формируется новая группа студентов, присоединятся к ним и представители мэрии Мелитополя. Обучение для студентов бесплатное. "Метинвест" финансирует проект совместно с фондами Криворожский фонд будущего (Кривой Рог), "Платформа совместных действий" (Запорожье), Фонд развития Мариуполя (Мариуполь), а также частично — USAID.

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Финалиcтом в категории "Общество" стала "Днепровская политехника" создав "MAKE IT SMART". Это конкурс проектов студентов политехнических университетов Днепра, Запорожья и Львова, которые могут помочь украинским городам развивать концепцию Smart City. Всего соревновались 32 команды. Так студенты НТУ "Днепровская политехника" предложили создать мобильное приложение EasySort, которое будет мотивировать пользователя к сортировке мусора. Полученные бонусы можно будет обменять на товар или услугу.

Команда из университета "Запорожская политехника" представили проект "ДвижПариж". Студенты предложили сконструировать танцпол с пьезоэлементами, которые будут преобразовывать энергию механических вибраций во время танца на электрическую энергию. А в университете "Львовская политехника" разработали автоматическую систему Smart Valve для регулирования распределения тепла в жилых домах.

Проекты студентов планируют реализовать в 2021 году после отмены карантина.

А финалиcтом в категории "Преодоление COVID-19" стал Агропромхолдинг "Астарта-Киев". Так в феврале 2020 года Агропромхолдинг "Астарта-Киев" начал помогать медицинским учреждениям из восьми областей Украины и Киева подготовиться к борьбе с COVID-19.

Компания покупала аппараты для искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, дефибрилляторы, пульсоксиметры, инфракрасные термометры, медицинские маски и халаты, антисептики, тест-системы и другие необходимые средства защиты. На это потратили 26 млн грн.

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