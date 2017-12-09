Проезд в киевских маршрутках может подорожать до 8-9 грн

Стоимость проезда в киевских маршрутках должна увеличиться до 8-9 грн из-за подорожания цены на топливо. Об этом сказал член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко в интервью Новому времени.

Стоимость пригодных рейсов вырастет с 12-16 грн до 20 грн.

Отмечается, что цена литра бензина марки А-95 с начала осени выросла на 12%, дойдя до 28 грн за литр. А стоимость дизтоплива увеличилась на 14,7% — до 26 грн.

Также Артеменко заявил, что к концу года вырастет стоимость проезда в такси.

"Большинство компаний (такси — ред.) повысили стоимость проезда на 5%, но это не предел: к концу года она вырастет еще больше", — говорит он, добавляя, что пока рост стоимости услуг не покрывает увеличения затрат, вызванных подорожанием топлива.