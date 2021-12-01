Прогнозы бизнеса по своей деятельности снова ухудшились – опрос НБУ

В ноябре 2021 года представители бизнеса ухудшили оценки по экономическому состоянию своих предприятий.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который ежемесячно рассчитывается Национальным банком Украины (НБУ).

По данным регулятора, в ноябре 2021 года он составил 49,8 по сравнению с 51,4 в октябре, и впервые за семь месяцев (с мая 2021 года) незначительно снизился ниже нейтрального уровня.

Как отмечают в НБУ, оценки предприятий большинства секторов экономики, участвующих в ежемесячных опросах ухудшили стремительное удорожание энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости в Украине и мире.

Предприятия сферы услуг наиболее сильно отреагировали на ужесточение карантинных ограничений: секторальный индекс в ноябре снизился ниже равновесного уровня и составил 48,8 (в октябре – 51,3). Респонденты не ожидали изменений объемов предоставленных услуг и новых заказов.

Торговые организации не ожидали изменений в результатах деятельности: секторальный индекс в ноябре составил 50,0 по сравнению с 52,2 в октябре. Респонденты сохранили положительные ожидания по объему товарооборота и объему закупки товаров для продажи. Несмотря на высокие оценки закупочных цен, почти треть предприятий торговли настроена на снижение торговой маржи.

Ожидания предприятий строительства второй месяц находятся практически на нейтральном уровне: в ноябре секторальный индекс составил 50,4 (в октябре – 50,2). Респонденты несколько улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков. В то же время ожидания роста цен на продукцию (услуги) собственного производства остаются очень высокими.

Промышленные предприятия несколько ослабили, но сохранили оптимистичные оценки результатов деятельности и перспективы своего развития: в ноябре секторальный индекс составил 50,7 (в октябре – 51,1). Респонденты незначительно улучшили ожидания объема произведенной продукции. В то же время они были более сдержанны в своих ожиданиях относительно объема новых заказов, в том числе экспортных.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков. Общие оценки занятости ухудшились: предприятия всех секторов не ожидают увеличения численности работников.

Строительные предприятия имеют самые плохие ожидания по найму, предприятия услуг сохраняют нейтральные оценки.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 ноября 2021 года. В опросе приняло участие 385 предприятий. В числе опрошенных предприятий 43,4% – компании промышленности, 28,6% – сферы услуг, 22,6% – торговли, 5,5% – строительства, 33.2% респондентов – крупные предприятия, 30,4% – средние, 36,4% – малые.

36,9% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции: 9,4% – только экспортные операции, 16,1% – только импортные операции, 37,7% – не осуществляют внешние экономические операции.

Напомним, в октябре представители бизнеса ослабили положительные оценки по экономическому состоянию своих предприятий – тогда их индекс составлял 51,4 по сравнению с 53,1 в сентябре.

При этом, во втором квартале индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 112,3% по сравнению с 108,4% в первом. В первом квартале индекс деловых ожиданий предприятий составил 108,4%.