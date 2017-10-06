Производитель "Буковинской индейки" выходит на европейский рынок

Компания "УПГ Малиновка" (ТМ "Буковинська індичка", с. Малиновка Черновицкая обл.) начнет продавать замороженное мясо индюшек в Евросоюз. Об этом Delo.UA сообщили в Госпродпотребслужбе.

Компания стала 288 украинским предприятием, которое получило разрешение на реализацию своей продукции в странах ЕС. Всего на начало октября 2017 года 108 отечественных производителей пищевых продуктов имели доступ к европейскому рынку.

"УПГ Малиновка" относится к небольшим производителям мяса.

Как уточнили Delo.UA в компании, среднегодовые производственные мощности предприятия составляют порядка 1 500 тонн продукции. В планах компании нарастить мощности по производству до 2 200 тонн. "Мы хотели построить еще два птичника, которые бы дали нам возможность увеличить производство до 2 200 тонн, но экономическая ситуация последних двух лет не дает нам этого сделать", — говорят в компании.

Крупнейшим отечественным производителем индюшатины является компания ООО "УПГ-Инвест" (ТМ "Сяйвир", Черновицкая обл.). Мощность производства — 12 тыс. тонн мяса в год. Компания занимает порядка половины всего украинского рынка.

На втором месте — ОАО "Племптицесовхоз Броварской" (ТМ "Инделика", Киевская обл.). Мощность предприятия — 5 130 тонн мяса индейки в год в живом весе.

Выходят в сегмент и новые игроки. Как сообщало Delo.UA, тернопольская корпорация "Агропродсервис" начала заниматься разведением индюков.

"На площади более 2,5 тыс. кв. м специалисты ООО "Агропродсервис-Вест" посадили для откорма 10 тыс. суточных индюшат, завезенных из Польши", — говорилось в сообщении компании.

Производство мяса индейки достаточно перспективное направление на украинском рынке. Из факторов, которые тормозят развитие этого сегмента, — низкая покупательская способность населения, а также резкое удорожание мяса в Украине в этом году. Цена на свинину за 2017 год повысилась на рекордные 43%, на говядину — на 26%, на курятину — на 31%.

Всего на украинском рынке мяса индейки работает порядка 15 крупных компаний.