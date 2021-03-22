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АПК 2 часа назад

Производство льна в Украине уменьшилось в 5 раз

В то же время средняя закупочная цена на семена льна за этот период выросла с 3-х до 15 тысяч грн

Фото: infoherbs.com.ua Фото: infoherbs.com.ua
Фото: infoherbs.com.ua

В 2020 году валовый сбор льна в Украине составил 12 тысяч т, что почти в пять раз меньше показателей 2011 года — 51,1 тысяча т.

Об этом доложили в ОС "Ассоциация развития льноводства и коноплеводства Украины", сообщает AgroPortal.

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Как отмечается, соответственно в Украине значительно уменьшились посевные площади под лен. Если в 2011 году под этой культурой было 59 тысяч га, то в 2020 году — 14 тысяч га.

Указано, что средняя закупочная цена на семена льна за этот период выросла с 3000 грн до 15 тысяч 780 грн.

По словам генерального директора ООО ЧПКФ "Сяйво" Николая Шкурко, экспорт одной тонны высококачественных семян льна приносит в государственный бюджет в 5 раз больше налога на прибыль, чем экспорт масла и шрота, произведенных из тонны подсолнечника.

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Кроме того, стало известно, что Украина в 2020 году импортировала около 60 тысяч т семенного материала. Затраты на закупку семян составляют более $400 млн.

При этом в сегментах подсолнечника, рапса, кукурузы остается значительная доля иностранного материала, несмотря на то, что семена этих культур производятся в Украине.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров запускает общенациональный проект орошения и мелиорации в южных областях Украины, к которому будут привлечены значительные финансовые средства, в частности, 2 млрд грн в рамках общих государственных расходов.

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