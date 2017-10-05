Производство овсянки выросло в 2,1 раза

05 октября 2017, 17:10
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В целом за 8 месяцев текущего года производство круп увеличилось на 13%

Производство овсянки выросло в 2,1 раза | АПК | Дело Увеличить картинку

За 8 месяцев 2017 года было произведено 222,4 тыс. тонн круп и хлопьев всех видов, что на 13% превысило показатель аналогичного периода годом ранее.

В частности, выпуск гороха колотого в отчетный период увеличился на 21%. Всего было произведено 52,2 тыс. тонн. Гречневой крупы — на 25%, до 31,4 тыс. тонн, риса обрушенного и дробленого — на 81%, до 3,6 тыс. тонн, овсяной крупы — в 2,1 раза до 3,2 тыс. тонн.

В то же время, значительно сократилось производство кукурузной крупы — на 15%, до 35,7 тыс. тонн и ячневой — на 18%, до 5,4 тыс. тонн круп.

По материалам: АПК-Информ
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Теги: апк , продукты питания , сельхозпродукция

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Производство овсянки выросло в 2,1 раза | АПК | Дело
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