Производство рапсового масла в Украине сократилось в 2 раза

За восемь месяцев 2016/17 сезона (июль-февраль) производство рапсового масла на крупных и средних предприятиях Украины составило 64,5 тыс. тонн, что более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона (143,9 тыс. тонн).

По итогам февраля текущего года, крупные и средние предприятия Украины сократили производство рапсового масла до 0,9 тыс. тонн, что стало минимальным показателем с начала текущего сезона. По сравнению с февралем прошлого года производство сократилось на 35% (февраль 2016 — 1,4 тыс. тонн).

Напоминаем, что предыдущий год был рекордным для переработчиков, когда по результатам сезона было произведено около 149 тыс. тонн рапсового масла. Ожидается, что результаты 2016/17 МГ, как минимум, будут вдвое ниже прошлогодних.