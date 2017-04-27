Прокопив может возглавить реформу газотранспортной системы

27 апреля 2017, 18:12
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Минэнергоугля предлагает назначить Прокопива главой подгруппы по реструктуризации "Нафтогаза" — решать как отделять транспортировку и хранение газа

Прокопив может возглавить реформу газотранспортной системы | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Замминистра энергоуглепрома Игорь Прокопив, бывший руководитель ПАО "Укртрансгаз" может возглавить подгруппу по отработке плана реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению газа. Это предлагает главы Минэнергоугля Игорь Насалик.

Министр Насалик обратился с соответствующей просьбой в письме к вице-премьеру и главе рабочей группы по ускорению реформы корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины" Владимиру Кистиону.

В настоящее время подгруппу возглавляет первый замглавы Минэнергоугля Галина Карп.

Прокопив возглавлял "Укртрансгаз" с июля 2014 года по март 2017 года. Осенью 2016 года стало известно о конфликте между Прокопивым и главой НАК "Нафтогаз Украины" (100% акционер "Укртрансгаза") Андреем Коболевым.

В середине февраля 2017 года правление НАК "Нафтогаза Украины" по согласованию с наблюдательным советом отстранило И.Прокопива от обязанностей президента "Укртрансгаза", а в середине марта — проголосовало за его отставку.

По словам главы правления НАК Андрея Коболева, решение об увольнение И.Прокопива связано с выявленными нарушениями при проведении компанией тендеров.

Независимый аудитор Deloitte&Touche выявил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования, как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита "Нафтогаза Украины".

Кабинет министров Украины распоряжением №271-р от 19 апреля 2017 года назначил Прокопива заместителем министра энергетики и угольной промышленности

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Прокопив может возглавить реформу газотранспортной системы | Энергетика | Дело
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