Прокопив может возглавить реформу газотранспортной системы

В настоящее время подгруппу возглавляет первый замглавы Минэнергоугля Галина Карп.
Прокопив возглавлял "Укртрансгаз" с июля 2014 года по март 2017 года. Осенью 2016 года стало известно о конфликте между Прокопивым и главой НАК "Нафтогаз Украины" (100% акционер "Укртрансгаза") Андреем Коболевым.
В середине февраля 2017 года правление НАК "Нафтогаза Украины" по согласованию с наблюдательным советом отстранило И.Прокопива от обязанностей президента "Укртрансгаза", а в середине марта — проголосовало за его отставку.
По словам главы правления НАК Андрея Коболева, решение об увольнение И.Прокопива связано с выявленными нарушениями при проведении компанией тендеров.
Независимый аудитор Deloitte&Touche выявил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования, как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита "Нафтогаза Украины".
Кабинет министров Украины распоряжением №271-р от 19 апреля 2017 года назначил Прокопива заместителем министра энергетики и угольной промышленности
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.