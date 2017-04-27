Прокопив может возглавить реформу газотранспортной системы

Замминистра энергоуглепрома Игорь Прокопив, бывший руководитель ПАО "Укртрансгаз" может возглавить подгруппу по отработке плана реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению газа. Это предлагает главы Минэнергоугля Игорь Насалик.

Министр Насалик обратился с соответствующей просьбой в письме к вице-премьеру и главе рабочей группы по ускорению реформы корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины" Владимиру Кистиону.