Промышленники сократили потребления газ из-за частичной и полной остановки химпредприятий — СМИ

За последние пять отопительных сезонов промышленность снизила потребление природного газ с 15,883 до 5,531 млрд куб. м. При этом основное сокращение пришлось на две последние зимы, пишет ZN.UA.

Издание сравнивает потребление газа промышленностью и теплокоммунэнерго, то они сокращали потребление неравномерно. ТКЭ уменьшили газопотребление примерно на 1 млрд куб. м, а промышленность — в три раза.

"Основное сокращение в промышленном сегменте состоялось за две последние зимы и пришлось на газоемкие предприятия, а именно — химической промышленности, использующие газ как сырье", — отмечает издание.

Из-за удорожания газа и снижения цен на химпродукцию, украинское химическое производство встало малоконкурентным.

Химические заводы в Украине работали с перебоями, а то и вовсе останавливались.

"Немалая доля в сокращении газопотребления приходится и на производства, которые при современных условиях и ценах на газ и в целом на энергоносители были вынуждены частично или полностью остановить производство", — считает издание.

Данные: zn.ua