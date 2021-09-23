Провокации против главы Комиссии по азартным играм

Спустя всего лишь год после принятия закона о легализации азартных игр в Украине произошло много положительных событий, способствующих развитию рынка. Среди них можно отметить выдачу более 40 лицензий на организацию и проведение азартных игр онлайн и в наземных игорных заведениях, а также поступление более 1 млрд гривен в государственный бюджет только от продажи лицензий.

Кроме того, с августа 2019 года порядка 30 млрд гривен поступили в бюджет в виде сопутствующих налогов и платежей от легальных организаторов азартных игр.

Однако успехи реформы нравятся далеко не всем. Ярчайшим примером этого являются непрекращающиеся атаки на Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и, в частности, на её главу Ивана Рудого.

17 сентября на личной странице Facebook глава КРАИЛ заявил о том, что злоумышленники звонят от его имени представителям рынка азартных игр и вымогают деньги. Глава КРАИЛ написал, что считает подобные действия целенаправленной атакой, и подчеркнул, что на данный момент Комиссия ведет активную работу над разработкой прозрачных процедур для функционирования рынка, которые устроят и государство, и представителей бизнеса.

Подобные попытки дискредитировать Комиссию предпринимаются уже не первый раз, несмотря на то, что работает она всего лишь немногим больше года.

О чем это говорит? Как минимум о трех вещах.

Во-первых, несмотря на все усилия, предпринимаемые государством, и в частности КРАИЛ, для развития легального рынка азартных игр, остается масса людей, недовольных реформой. Это и нелегалы, заинтересованные в срыве реформы и отката всего рынка назад в теневой сектор, и представители определенных политических групп, для которых выгоден нелегальный гемблинг, и популисты, стремящиеся получить дополнительный PR за счет острой темы гемблинга. Они будут использовать любой повод для дискредитации КРАИЛ и рынка в целом. И к этому нужно быть готовыми как самой Комиссии, так и представителям легального сектора азартных игр.

Во-вторых, необходимо понимать, что реформа рынка азартных игр имеет системный характер. Она затрагивает все аспекты его функционирования — от налогообложения и регуляторной политики до рекламы и программ по предотвращению распространения зависимости от азартных игр. Таким образом, формирование легального рынка гемблинга предполагает многолетнюю сложную работу как со стороны государства, так и со стороны представителей рынка.

Последние, кроме усилий и времени, также тратят большие суммы денег не только на развитие своего бизнеса, но и на лицензии, налоги, а также проекты, связанные с реализацией принципов ответственной игры. Хотят ли этим заниматься представители нелегального рынка или любители быстрого PR? Вопрос риторический. Похоже, телефонное мошенничество является для них более понятной работой.

В-третьих, КРАИЛ — это важнейшая часть легальной индустрии азартных игр, ответственная за формирование и функционирование нового сектора экономики. И как в любом секторе экономики, субъекты в нем связаны между собой определенными требованиями и правилами. Соответственно, достижение результата зависит от синергии и совместной целенаправленной работы над поставленными целями. При этом невыполнение общеустановленных правил, а также попытки дискредитации совместных усилий должны пресекаться не только государством, но и представителями рынка.

Таким образом, попытка дискредитации одного субъекта, в данном случае главы КРАИЛ Ивана Рудого, является не атакой против него лично или Комиссии, а атакой на весь легальный рынок.

Попытка в очередной раз очернить главу КРАИЛ демонстрирует, что синергия государства и представителей легального игорного бизнеса сегодня важна как никогда. Рынок только зарождается, и, как любой проект на стадии стартапа, он требует максимальной вовлеченности, внимания и готовности противостоять любым атакам со стороны оппонентов.

В данном контексте государство может сделать свой вклад, внеся соответствующие поправки в налоговый законопроект 2713-д, а также приняв законопроект 5207-1, который устранит юридическую коллизию в процедуре назначения членов КРАИЛ. Представители легального игорного рынка в свою очередь должны четко демонстрировать готовность работать по установленным правилам, быть открытыми к диалогу с государством, а также заботиться о социальной защите игроков, т.е. выполнять все то, чему противится нелегальный рынок азартных игр, скрываясь за телефонным мошенничеством.