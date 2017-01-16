Птицеводы опасаются новых вспышек птичьего гриппа в Украине

Ассоциация "Союз птицеводов" опасается новых вспышек птичьего гриппа в период весенней миграции птиц. "Учитывая то, что приближается весенний период миграции и наблюдаются дальнейшие вспышки в европейских странах на границе с Украиной, риск повторения случаев очень высокий", — сказано в сообщении.

Самой первой мерой в предотвращении заболевания для птицеводческого хозяйства, по мнению руководителя ассоциации Сергея Карпенко, является ограничение контакта поголовья с перелетной птицей.

"Под особым "прицелом" хозяйства, находящиеся в так называемых рискованных регионах, где уже возникли случаи, и те, по которым пролегают пути миграции дикой перелетной птицы (Херсонская, Одесская, Николаевская, Черновицкая области, аннексированный Россией Крым, а также регионы, которые находятся на границе с Румынией и Польшей, где также фиксируются вспышки болезни)", — сказано в сообщении.

Также в ассоциации опасаются случаев умалчивания населением случаев заболевания птичьим гриппом из-за боязни понести потери.

Карпенко отмечает, что с европейскими партнерами продолжаются переговоры по применению принципа регионализации и возобновлению экспорта из "безопасных" регионов.

Как сообщалось ранее, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировала вспышки птичьего гриппа в Черновицкой, Одесской и Херсонской областях, впервые — в конце ноября в Херсонской области.

Европейский Союз приостановил поставки мяса птицы из Украины. Согласно данным Госстата, экспорт птицы из Украины в январе-сентябре 2016 года осуществлялся только в Европу и составил 2,37 тыс. тонн на 36,37 млн, в том числе кур — 2,19 тыс. тонн на $32,35 млн.

Беларусь также временно запретила ввоз мяса птицы и ряда другой продукции отрасли из областей, где было зафиксировано заболевание.

Отметим, что и Украина наложила эмбарго на ввоз курятины из ряда стран. В частности, из Польши, Австрии, Болгарии и Венгрии.