Qatar Airways начнет полеты в Киев в 2017 году

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways анонсировала полеты в Киев в 2017-2018 годах. Об этом сообщает Reuters.

Всего компания анонсировала 12 новых направлений, среди которых — Сан-Франциско, Кардифф, Малага, Миконос, Аккра, Прага, Момбаса и Абиджан.

Отметим, что ближневосточные авиакомпании сокращают количество рейсов в США. Причины этого: запрет президента США Дональда Трампа на въезд в страну граждан некоторых мусульманских государств, также запрет на провоз в салонах самолетов крупных электронных устройств для жителей ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. Эти решения оказали существенное влияние на ряд крупных авиакомпаний, базирующихся в Турции и странах Ближнего Востока.

В частности, дубайская Emirates Airlines уже анонсировала сокращение количества рейсов в пять городов США из 12, в которые осуществляет полеты.

"Это коммерческое решение в ответ на ослабление спроса на поездки в США, — сказал представитель авиакомпании изданию Business Insider. — Недавние действия, предпринятые правительством США в отношении выдачи въездных виз, усиление проверки безопасности и ограничения на электронные устройства в самолетах напрямую повлияли на интересы потребителей и спрос на авиабилеты в США".

Qatar Airways регулярно занимает первые строчки в мировом рейтинге авиакомпаний World Airline Awards.