RAB-тариф створює вимоги до якості електропостачання і дозволяє їх реалізувати — експерт

На відміну від теперішнього регулювання в галузі розподілу електроенергії, система RAB-тарифу збалансована і створює не тільки правила та вимоги до якості електропостачання, але і дає можливості їх реалізувати.

Про це пише Олександр Візір, виконавчий директор громадської спілки "Розумні Електромережі України".



За словами Візіра, це абсолютно нова для України система стимулювання розвитку електромереж, що створює жорсткі правила і вимоги до покращення якості електропостачання і дає можливості їх реалізовувати.



"Встановлюється, що компанії повинні реінвестувати половину свого прибутку і 100% амортизаційних коштів. За перший регуляторний період (3 роки) ОСР повинні скоротити показник SAIDI до 100 хв в місті і 300 хв в сільській місцевості. Втрати в електромережах повинні зменшитись з майже 10% до 7,5% в середньому по Україні. З невиконання цих вимог НКРЕКП карає ОСР значними штрафами — 5% річного доходу, що вельми значна сумма для ОСР", — підкреслює Візір.

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Експерт зазначає, що від такого підходу виграє звичайний споживач, бізнес і держава. На думку Олександра Візіра, після впровадження стимулюючого тарифу буде встановлено 14 млн розумних лічильників споживачам, зменшиться аварійність електромереж і час ліквідації аварії. Також експерт говорить про потенційне зниження тарифу на електроенергію через зменшення втрат в електромережах.Бізнес відчує здешевшання приєднання до електромережі та підвищення надійності електропостачання. "Менше перерв у подачі енергії — менше втрат для бізнесу", — відзначає Візір.Також, на думку експерта, після впровадження стимулюючого тарифу приватизація державних обленерго на ринкових умовах принесе в бюджет країни щонайменше 10 млрд грн та збільшення ВВП 12,7 млрд грн. Також експерт прогнозує покращення інвестиційного клімату за рахунок покращення умов для бізнесу та розвиток суміжних галузей від активного розвитку інфраструктури електромереж.