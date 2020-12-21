Работа частной тяги на железной дороге под угрозой из-за действий Криклия — СМИ

Частную тягу пустили на украинскую железную дорогу, но частным перевозчикам тут же установили "эксклюзивный" тариф — почти в 7 раз больше, чем для самой "Укрзализныци".

Об этом говорится в статье "Тяжелый путь частной тяги в Украине. Что не так с пилотным проектом МИУ" издания РБК-Украина.

В "Укрзализныце" заявили, что от того, насколько успешным будет этот "эксперимент", зависит, будут ли допущены к ж/д-перевозкам другие частные компании. Но с учетом тарифов, установленных для частников, пилотный проект может стать провальным.

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"Первой компанией, которой посчастливилось составить конкуренцию железнодорожному монополисту, стала "Украинская локомотивостроительная компания". В УЗ, видимо, настолько обрадовались появлению конкурента, что ему назначили тариф на перевозки почти в 7 раз больше, чем монополии. Но так частная тяга не поедет", — отмечается в статье.

Издание напоминает, что допуск к перевозкам частной тяги является одним из обязательств Украины в рамках Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Согласно этому соглашению, монополия "Укрзализныци" должна быть ликвидирована, а на ее месте должен появиться равный доступ к железнодорожной инфраструктуре.

"В сентябре этого года министр инфраструктуры Владислав Криклий буквально повторил все это слово в слово. Более того, еще 10 сентября 2020 года президент Зеленский в своем письме премьер-министру Шмыгалю настоятельно требовал устранить дискриминационную составляющую в формировании тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом. В тот же день премьер поручил министерству инфраструктуры и "Укрзализныци" решить вопрос. Но, как видим, воз и ныне там. 2020 год подходит к концу, а проблема с тарифом так и не решена… Прошло больше года, и вот в декабре Мининфраструктуры, наконец-то, выдало приказ о выделении частному перевозчику участков железной дороги, где тот может оперировать, но почему-то до сих пор дискриминационный тариф жив", — говорится в статье.

Таким образом, если "Укрзализниця" перевозит вагон угля на расстояние 60 км, то для нее тариф составит 2117 гривен, а если тот же груз и на то же расстояние перевозит частная компания, то для нее тариф по распоряжению ведомства Криклия и УЗ должен составить 14366 гривен.

"Европейские эксперты акцентируют на безотлагательном внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Мининфраструктуры, чтобы на железной дороге появилась конкуренция… История с письмами президента и премьер-министра руководителю профильного министерства оставляет массу вопросов. И главный вопрос — умышленный ли это демарш министра Криклия и прямые поручения Зеленского и Шмыгаля ему не указ? Специалисты отмечают, если эти изменения не будут внесены, то на проекте внедрения частной тяги в Украине можно будет ставить жирный крест", — резюмирует автор статьи.