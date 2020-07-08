Работникам ОГХК не хватило зарплаты по причине кассовых разрывов

Государственной Объединенной горно-химической компании не хватило денег для своевременной выплаты зарплаты сотрудникам.

Об этом сообщил на странице в Фейсбуке в.и.о главы правления ОГХК Питер Дэвис, передает издание "Минпром".

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По информации предыдущего менеджмента ОГХК, размещенной на сайте компании, дефицит в размере 20 млн грн оставил без заработной платы работников Вольногорского ГМК (филиал ОГХК). Офису и сотрудникам Иршанского ГОКа зарплату за июнь выплатили.

По мнению прежнего руководства компании, размещенного на сайте ОГХК, дефицит финансов возник в связи с нецелесообразным использованием средств, оставленных на счетах компании еще в феврале этого года, когда Фонд госимущества сменил менеджмент. На момент прихода нового руководства, на счетах ОГХК было около 293 млн грн и $20 млн.

Нынешний руководитель ОГХК Питер Девис значительно увеличил затраты на содержание офиса. Он более чем вдвое увеличил штат сотрудников — до 76 человек с 32. Ежемесячный фонд оплаты труда офисным работникам компании с февраля по июнь вырос с 1,2 млн грн до 5 млн грн.

"Старые контракты, заключенные прежним менеджментом, по которым деньги заходили на счета ОГХК, были расторгнуты 16 мая по приказу Питера Девиса. Новые контракты, очевидно, не успели принести доход, чтобы выровнять финансовую ситуацию в компании. Их заключение новое руководство ОГХК начало лишь в июне этого года", — говорится в материале "Минпрома".

Напомним, приватизация Объединенной горно-химической компании планировалась летом этого года, но была отложена Фондом госимущества в связи с мировым кризисом и эпидемией коронавируса. 2018 год компания закончила с прибылью 118 млн грн. Чистый финансовый результат ОГХК за 2019 год пока не обнародован.