Работники НГЗ выступили с обращением к Зеленскому: "Не допустите уничтожения завода!"

Трудовой коллектив Николаевского глиноземного завода направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в попытку заполучить с помощью поддельных экспертиз почти 10 млрд грн с завода.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Также письма от НГЗ направлены премьер-министру Украины, Генеральному прокурору, министру внутренних дел и народным депутатам.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Более 2000 подписей оставили под коллективным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому работники Николаевского глиноземного завода", — отмечается в сообщении предприятия.

В НГЗ убеждены — предприятие работает полностью в рамках закона, это подтверждают результаты многочисленных проверок контролирующих органов, предоставленные в приложениях к письмам. Но завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, о чем свидетельствует сразу несколько фактов.

Среди них неправомерные действия должностных лиц Заводского районного суда, многочисленные нарушения закона со стороны ОО "Стоп шлам" и недействительные экспертизы, к которым постоянно апеллируют активисты.

В полиции уже начали уголовное производство по факту мошенничества основателей ОО "Стоп шлам". В то же время нарушения должностных лиц Заводского районного суда расследуются в ГБР по статье 376-1 УК Украины "Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда" и по статье 364 — "Злоупотребление властью или служебным положением". А эксперты, которые выполнили сомнительные экспертизы, привлечены к дисциплинарной ответственности, их свидетельства приостановлены.

Читайте также: Арахамия назвал события вокруг НГЗ шантажом и пообещал рассказать об организаторах Тысяча рабочих протестует под судом против остановки Николаевского глинозёмного завода

"Поэтому можем констатировать, что Николаевский глиноземный завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, в которой слаженно действуют "активисты", юристы, эксперты, судьи и так далее. Сейчас все они — фигуранты уголовных производств. Но продолжают давить через уличные акции, распространение недостоверной информации в СМИ и введение в заблуждение представителей власти", — говорится в сообщении.

Сотрудники НГЗ считают, что работа одного из последних крупных промышленных предприятий Николаевской области может оказаться под угрозой. Тогда как остановка НГЗ неизбежно приведет к социальному взрыву в регионе, так как благодаря заводу стабильный доход получает почти 10 тысяч рабочих и членов их семей, пополняются бюджеты различных уровней и реализуются десятки социальных проектов общественных организаций и местных властей.

Именно поэтому трудовой коллектив завода попросил президента Украины Владимира Зеленского, министров и народных избранников обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг НГЗ, и не допустить уничтожения предприятия.