Промышленность 1 час назад

Работники НГЗ выступили с обращением к Зеленскому: "Не допустите уничтожения завода!"

Сотрудники НГЗ считают, что работа одного из последних крупных промышленных предприятий Николаевской области может оказаться под угрозой

Работники НГЗ митингуют под Апелляционным судом Николаевской области 16 июля 2021 года Работники НГЗ митингуют под Апелляционным судом Николаевской области 16 июля 2021 года
Работники НГЗ митингуют под Апелляционным судом Николаевской области 16 июля 2021 года

Трудовой коллектив Николаевского глиноземного завода направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в попытку заполучить с помощью поддельных экспертиз почти 10 млрд грн с завода.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Также письма от НГЗ направлены премьер-министру Украины, Генеральному прокурору, министру внутренних дел и народным депутатам.

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"Более 2000 подписей оставили под коллективным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому работники Николаевского глиноземного завода", — отмечается в сообщении предприятия.

В НГЗ убеждены — предприятие работает полностью в рамках закона, это подтверждают результаты многочисленных проверок контролирующих органов, предоставленные в приложениях к письмам. Но завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, о чем свидетельствует сразу несколько фактов.

Среди них неправомерные действия должностных лиц Заводского районного суда, многочисленные нарушения закона со стороны ОО "Стоп шлам" и недействительные экспертизы, к которым постоянно апеллируют активисты.

В полиции уже начали уголовное производство по факту мошенничества основателей ОО "Стоп шлам". В то же время нарушения должностных лиц Заводского районного суда расследуются в ГБР по статье 376-1 УК Украины "Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда" и по статье 364 — "Злоупотребление властью или служебным положением". А эксперты, которые выполнили сомнительные экспертизы, привлечены к дисциплинарной ответственности, их свидетельства приостановлены.

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"Поэтому можем констатировать, что Николаевский глиноземный завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, в которой слаженно действуют "активисты", юристы, эксперты, судьи и так далее. Сейчас все они — фигуранты уголовных производств. Но продолжают давить через уличные акции, распространение недостоверной информации в СМИ и введение в заблуждение представителей власти", — говорится в сообщении.

Сотрудники НГЗ считают, что работа одного из последних крупных промышленных предприятий Николаевской области может оказаться под угрозой. Тогда как остановка НГЗ неизбежно приведет к социальному взрыву в регионе, так как благодаря заводу стабильный доход получает почти 10 тысяч рабочих и членов их семей, пополняются бюджеты различных уровней и реализуются десятки социальных проектов общественных организаций и местных властей.

Именно поэтому трудовой коллектив завода попросил президента Украины Владимира Зеленского, министров и народных избранников обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг НГЗ, и не допустить уничтожения предприятия.

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