Работу украинских портовиков забирают местные схемщики и российские компании — СМИ

В последнее время работу украинских портовиков забирают местные схемщики и российские компании, которые заполняют порты.

Об этом говорится в статье издания "Капитал".

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В частности, в материале описывается ситуация в порту "Южном".

"Появилась информация, что проводку судов к терминалу Одесского припортового завода снова хочет перехватить компания "Аксон Шиппинг", за которой, по данным СМИ, стоят Борис Козырь и семья Назаренко — уволенного со скандалом директора ОПЗ. С этой целью, якобы, Козырь звонит должностным лицам порта и АМПУ, выбивая аренду государственных буксиров, а Назаренко пытается вернуться к управлению ОПЗ в качестве советника новоназначенного директора", — пишут авторы материала.

По некоторым данным, делать это Назаренко собирается, используя государственный буксир "Витязь", принадлежащий Украинскому Дунайскому Пароходству. Которое, к слову, недавно заявило о пропаже 32 лихтеров (барж). Стоимость этих барж — около $5 млн. То есть, и без того многострадальное предприятие продолжают "доить" для использования в "схемах".

Источники на рынке говорят, что происходящее не может обходиться без ведома и, возможно, активного участия Максима Широкова, председателя "Пивденного" филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

Авторы статьи также акцентировали, что вот уже несколько лет "подставные фирмы, принадлежащие лицам с крепкими связями в профильном министерстве и АМПУ, с помощью подкупа и админресурса за копейки забирали в аренду буксиры, принадлежащие государственным портам".

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Журналисты напомнили, что в последнее время в Черноморском порту и под офисом Министерства инфраструктуры в Киеве митингуют профсоюзы. По их данным, фирмы-прокладки, связанные с главой транспортного комитета Верховной Рады Юрием Киселем и бывшим замдиректора Департамента морского и речного транспорта Мининфраструктуры Борисом Козырем, привели для работы в Черноморском порту российские буксиры.

"Портовики возмущены, заявляю, что бьются не только за свои интересы, но и за интересы государства. По их мнению, в ситуацию должны вмешаться правоохранительные органы и, в частности, СБУ, поскольку допуск сомнительных буксирных фирм повлечет за собой сокращение рабочих мест, задержки по зарплатам и существенные убытки для государственного бюджета", — говорится в статье.

Авторы приводят цитату руководителя профсоюза МТП "Черноморск" Сергея Брызгалова.

"В морской порт Черноморска 17 июля зашли буксиры DIAMOND N и TOPAZ N. Они принадлежат оффшорной компании из Гонконга Henford Logistics Ltd, которая на 100% принадлежит Новороссийскому МТП. То есть, работу украинских буксиров забирают судна, принадлежащие РФ. Это крах государственности в морском транспорте", — заявил глава профсоюза.

Также сообщается, что участников профсоюзной акции в Киеве поддержал руководитель директората морского и речного транспорта МИУ Иван Иванчик.

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"Я считаю, что этот вопрос должен быть изучен компетентными правоохранительными органами. Они должны дать надлежащую оценку этому. Моя позиция, как гражданина, — это недопустимо", — сказал он.

По мнению авторов материала, если планы россиян по экспансии в украинские порты осуществляться, то над портами Черного моря будет реять желто-синий флаг, но управляться они де-факто будут из другой страны.

"Пример Крыма, Донецка и Луганска доказывает, что местные органы власти без поддержки и директив из центра не способны противостоять российскому давлению. Если не вмешается Киев, то, коррумпировав и прогнув портовиков на буксирной теме, россияне вместе с лояльными украинскими теневиками будут и дальше расширять свое влияние на украинские морские перевозки. С крайне негативными последствиями и для самих портов, и для национальной безопасности", — говорится в статье.

Таким образом, государственный портофлот Южного и Черноморска останется без работы, что гарантированно приведет к социальным бунтам в этих и без того не слишком процветающих городах. Противостоять давлению бэк-офиса МИУ и Козыря у госпортов сил, судя по всему, нет. Сами портовики считают, что на ситуацию в портах должны начать реагировать силовики.

Напомним, 30 июля работники ОПЗ митинговали против возможного возвращения на завод Назаренко-старшего. Сергей Назаренко занимал должность врио директора ОПЗ с декабря 2016 по январь 2020 годов. При нем предприятие почти остановило работу, а сотрудникам не выплачивали зарплату много месяцев. По данным правоохранителей, руководство ОПЗ было причастно к схемам хищения госбюджета.

Также сообщалось, что вследствие проблем, которые искусственно создаются новоназначенным руководителем Одесского припортового завода на градообразующем предприятии, в ближайшее время город Южный может оказаться на грани банкротства и коллапса.