Энергетика 30 минут назад

Рада призвала вернуть 30%-ную скидку на электроэнергию для 30-километровой зоны вокруг АЭС

Парламент призвал восстановить льготный тариф в течение ближайших двух недель

Никополь - крупнейший город в 30-километровых зонах АЭС. Фото:скриншот видео SergeyAntonov Никополь - крупнейший город в 30-километровых зонах АЭС. Фото:скриншот видео SergeyAntonov
Никополь - крупнейший город в 30-километровых зонах АЭС. Фото:скриншот видео SergeyAntonov

Верховная Рада призвала Кабинет министров установить льготный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне всех атомных электростанций.

За принятие соответствующего проекта постановления №5382 проголосовало 311 депутатов от всех парламентских политсил, против не проголосовал никто.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Парламент рекомендовал установить такой тариф безотлагательно, в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления, в размере 70% от действующего тарифа для соответствующей группы населения.

Читайте также:
"Укрэнерго" снова начало ограничивать производство электроэнергии из-за "зеленого тарифа"

Напомним, в начале января Кабинет министров лишило жителей населенных пунктов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, 30%-ной скидки на электроэнергию.

Однако вскоре премьер-министр Денис Шмыгаль и исполняющий обязанности министра энергетики на тот момент Юрий Витренко заверили, что в ближайшее время решат вопрос тарифов на электроэнергию для жителей городов в 30-километровой зоне от атомных электростанций.

Особенно актуальным зимой вопрос назывался для городов Никополь, Марганец и Покров Днепропетровской области, расположенных напротив Запорожской АЭС и отказавшихся от централизованного отопления, а значит, больше зависимых от тарифов на электроотопление.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Нардепы решили повысить пенсии чернобыльцам
Нардепы решили повысить пенсии чернобыльцам
Нардеп Мокан прекратит представлять интересы Кабмина в Раде
Нардеп Мокан прекратит представлять интересы Кабмина в Раде
Кабмин предлагает внедрить принцип "деньги ходят за студентом"
Кабмин предлагает внедрить принцип "деньги ходят за студентом"
Загрузка...
Новое видео
Василий Хмельницкий: 10 навыков, необходимых бизнесмену для роста в ближайшие 5 лет

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Законность решения Кабмина об увольнении Коболева — сомнительна", — экс-глава "Укрэнерго"

  3. Переворот или рокировка? Как будет работать "Нафтогаз" без Андрея Коболева

  4. "Слуги народа" придумали нового медицинского чиновника. Причем здесь Максим Степанов?

  5. Кыргызстан и Таджикистан устроили перестрелку на границе: есть раненые (ВИДЕО)

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...