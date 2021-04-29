Рада призвала вернуть 30%-ную скидку на электроэнергию для 30-километровой зоны вокруг АЭС

Верховная Рада призвала Кабинет министров установить льготный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне всех атомных электростанций.

За принятие соответствующего проекта постановления №5382 проголосовало 311 депутатов от всех парламентских политсил, против не проголосовал никто.

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Парламент рекомендовал установить такой тариф безотлагательно, в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления, в размере 70% от действующего тарифа для соответствующей группы населения.

Напомним, в начале января Кабинет министров лишило жителей населенных пунктов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, 30%-ной скидки на электроэнергию.

Однако вскоре премьер-министр Денис Шмыгаль и исполняющий обязанности министра энергетики на тот момент Юрий Витренко заверили, что в ближайшее время решат вопрос тарифов на электроэнергию для жителей городов в 30-километровой зоне от атомных электростанций.

Особенно актуальным зимой вопрос назывался для городов Никополь, Марганец и Покров Днепропетровской области, расположенных напротив Запорожской АЭС и отказавшихся от централизованного отопления, а значит, больше зависимых от тарифов на электроотопление.