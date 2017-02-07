Ради МВФ Кабмин понизил нормативы потребления газа и электричества для отопления

Согласно постановлению №51 от 6 февраля, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади.

Также Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.

Снижение социальных нормативов тепло-, газо- и электроснабжения было одним из условий Международного валютного фонда для получения Украиной следующего транша кредита.