Радикальне підвищення акцизів на ТВЕНи суперечить практиці ЄС і є контпродуктивним — ІСЕТ

Політика "фіскальних шоків" — на кшталт зростання акцизу на ТВЕН в 4,2 рази — та відхід від загальноєвропейської практики через спроби прирівняти акциз на ТВЕНи до акцизу на сигарети — є контрпродуктивним підходом для української економіки і державного бюджету України.

Такий висновок зробили в своєму дослідженні експерти Інституту соціально-економічної трансформації.

В Інституті наголосили, що рішенням підвищити акциз на ТВЕНи у 4,2 рази створено вагомі передумови для виникнення масованого нелегального виробництва та обігу цієї продукції на внутрішньому ринку, а також контрабанди. Як наслідок, з великою вірогідністю, державний бюджет недотримує заплановані надходження від акцизного податку за цією категорією продукціі.

"В 17 країнах Євросоюзу акцизне навантаження на ТВЕНи в середньому в 4 рази нижче, ніж на сигарети", — наводять дані країн ЄС експерти Інституту соціально-економічної трансформації.

Більше того, після різкого підвищення в 4,2 рази акциз на ТВЕНи в Україні (у розрахунку на 1000 стіків) майже вдвічі перевищує акциз на ТВЕНи в Румунії, Словаччині, Чехії та Словенії.

Також український акциз на ТВЕНи майже в півтора рази перевищує акциз в Данії, Угорщині та Австрії.

Аби уникнути суттєвого розширення нелегального ринку ТВЕНів і втрат держбюджету від акцизу на ТВЕНи в Інституті порадили запровадити більш стабільну і прогнозовану систему поступового підвищення акцизу із диференційованими ставками для сигарет і ТВЕНів, як в Євросоюзі.

"Також в рамках політики good governance для України варто на законодавчому рівні запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду тютюнової продукції, впровадити автоматизовану систему контролю за обігом тютюнових виробів "Електронна акцизна марка", — радять в Інституті соціально-економічної трансформації".

Нагадаємо, що різке підвищення акцизів на ТВЕНИ — відразу в 4,2 рази — розкритикували і в провідних бізнес-асоціаціях України — зокрема, в Американській торговельній палаті і Європейській Бізнес Асоціації.

"Законом України №466-ІX з січня цього року ставку акцизу на ТВЕНи було підвищено в 4,2 рази. За оцінками експертів компаній-членів Палати таке різке підвищення може призвести до негативних наслідків для державного бюджету та економіки в цілому через зростання рівня нелегального ринку, про що неодноразово наголошувалось палатою", — заявив в офіційному листі президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

"За попередніми оцінками експертів Асоціації, якщо не переглянути норми чинної редакції Податкового кодексу України, легальний ринок ТВЕНів може суттєво зменшитися, що, у свою чергу, зумовить недоотримання бюджетом запланованих доходів від акцизного податку на ТВЕНи", — прогнозує виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

Тому Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців просять парламент підтримати поправку №55 до законопроєкту №4278 щодо більш поступового підвищення акцизу на ТВЕНи — в 3 рази у 2021 році та на 30% щорічно з 2022 по 2025 роки.

На думку президента Американської торговельної палати Андрія Гундера, запропонований у поправці №55 підхід більшою мірою відповідає законодавству і практиці Європейського Союзу.

"Поступове підвищення ставок податку відповідає європейській практиці, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Директиві №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби", — пояснює Андрій Гундер.

"Вважаємо за необхідне в подальшому забезпечити диференціацію зазначених ставок та встановити меншу ставку для ТВЕНів. За даними експертів Асоціації, в країнах Європейського Союзу рівень ставок на сигарети та ТВЕНи не є однаковим", — заявила Ганна Дерев’янко.