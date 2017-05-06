Расширение торговых площадей ТРЦ Sky Mall начнется осенью

Осенью 2017 года начнется строительство третьей очереди ТРЦ Sky Mall. Начало работ намечено на сентябрь-октябрь, после закрытия сезона работающего около ТРЦ Sky Family Park.

Общая площадь нового трехэтажного объекта составит 71 000 кв. м, арендная — 39 000 кв. м

"Мы уже провели часть работ. В частности, забили часть свайного поля, провели работы на уровне фундамента. Однако начало глобального строительства — сентябрь-октябрь 2017 года, сразу после закрытия сезона Sky Family Park, — сказала директор ТРЦ Sky Mall Юлия Ванченко. — Вместе с действующими 88 000 кв. м площадь объекта увеличится почти вдвое".

По ее словам, открытие очереди запланировано на начало 2019 года. Генеральным проектировщиком третьей очереди ТРЦ Sky Mall выступает компания Мегалайн (Megaline, Киев). "Возможно, они выступят и генеральным подрядчиком. В ближайшее время будет проведен тендер и определен генподрядчик проекта", — добавила Юлия Ванченко.

Согласно данным веб-сайта Megaline, проект третьей очереди ТРЦ предусматривает четыре уровня. На первом разместится подземный паркинг на 305 паркомест, на втором — зона бутиков, третий этаж — зона бутиков и ресторанов. Четвертый уровень — основная входная зона в ТРЦ, включающая в себя бутики, фудкорты и зону "интертеймента".

Ранее строительство третьей очереди торгового центра Sky Mall было запланировано на весну 2014 года. Сумма инвестиций оценивалась в $80 млн.

ТРЦ Sky Mall – один из крупных торговых центров Киева, расположен на полуострове за Московским мостом, на проспекте Генерала Ватутина, 2-т. Общая торговая площадь комплекса составляет 88 000 кв. м. Более 260 магазинов предлагают широкий выбор одежды, обуви, парфюмерии, аксессуаров и бижутерии, белья, бытовой техники, товаров для детей и дома.

Вокруг права собственности на ТРЦ уже несколько лет продолжаются судебные тяжбы.