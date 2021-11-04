Речевая аналитика в облачной телефонии Zadarma

Речевая аналитика — важный компонент современного бизнеса. Нейронные сети позволяют выполнять расшифровку телефонных разговоров, анализируя сформированный текст по определенным критериям. В соответствии с выбранными настройками будут учитываться скорость речи, паузы, соблюдение тематики, нецензурная лексика. В результате можно оценить компетентность персонала, а также уровень удовлетворенности клиентов.

Назначение анализа речи

Многие крупные компании автоматизируют маркетинговые процессы, в то время как некрупные бизнесы часто отстают в этом вопросе, боясь тратить большие бюджеты на второстепенные маркетинговые задачи.

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Каждое предприятие ставит несколько аналитических задач, невыполнение которых может нанести ощутимый урон:

Уровень эффективности операторов. Следование персонала параметрам скриптов. Лояльность клиентской базы.

Ответить на все эти вопросы способен простой и понятный инструмент речевой аналитики.

Теоретически обработку данных можно выполнить вручную. В результате возникнет воздействие человеческого фактора, а также возрастут затраты времени и финансов.

Расшифровка 10000 минут диалогов одним человеком выполняется в течение месяца. Специализированный сервис выполняет задачу в режиме реального времени, при этом обойдется это в среднем в 10 000 гривен (платить нужно лишь за непосредственно распознавание звонков, то есть перевода звонка из голоса в текст). Работа сотрудника обойдется дороже, при этом качество выполнения задачи будет на таком же уровне.

Экономия финансов

Конечно, придется вложить финансы, но сейчас аналитика доступна практически любому пользователю. Автоматизированное прослушивание звонков доступно владельцам салонов красоты, ресторанов, типографий и даже предпринимателям, у которых нет отдела продаж или колл-центра. Распространению услуги способствовали маркетинговые решения от поставщиков бесплатных сервисов.

Zadarma предоставляет сервис аналитики совершенно бесплатно, платит бизнес лишь за минуту распознавания (запись звонков в АТС Zadarma также бесплатная). В итоге вы получаете текст звонков по каждому отдельному сотруднику. Все эти звонки благодаря умному инструменты аналитики можно оценивать по 10+ параметрам: молчание оператора, скорость речи, частота перебивания.

Но основным преимуществом использования аналитики является поиск в разговоре слов из заданного словаря. С помощью словаря можно оценить, например, произношение скриптов или недовольство клиента (например, включив поиск по словам "позовите администратора", "недоволен", "плохо", "плохой"). Как только разговор с упоминанием одного или нескольких слов из словаря состоялся, вы моментально получаете уведомление на почту и можете вернуться к разговору.

Комбинация удачных решений

Автоматизация звонков должна быть дополнена корпоративными данными. Поэтому аналитику объединяют с CRM, колл-трекингом, виджетами и прочими услугами.

Все эти решения предоставляет сервис телефонии Zadarma. Вы можете создать удаленный колл-центр, подключить телефонные номера в Украине или 100 других странах мира, объединить все в единую сеть с любой из популярных CRM или использовать бесплатную CRM Zadarma. А в итоге следить за эффективностью работы менеджеров благодаря речевой аналитике.