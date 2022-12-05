Рейдерство в Україні під час війни: відсоток справ, які доходять до суду, зменшився утричі

За період воєнного стану в Україні кількість порушених проваджень щодо рейдерства суттєво знизилась, але утричі зменшився відсоток справ, які доходять до суду. Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот.

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Загалом, за перші 10 місяців 2022 року у порівнянні з відповідним періодом попереднього року кількість облікованих кримінальних проваджень по рейдерству в Україні зменшилась у більш ніж у 5 разів.

У січні-жовтні 2021 року було зафіксовано 614 проваджень, за цей же період цьогоріч — 120 справ. Більшість справ зареєстрували влітку та на початку осені.

66 (55%) з 120 справ зареєстровано за підробку документів для проведення державної реєстрації бізнесу та ФОП (стаття 205-1 ККУ). Близько 35 (29,2%) справ зареєстровано за протидію господарської діяльності (стаття 206 ККУ), ще 19 (15,8%) — за протиправне заволодіння майном (стаття 206-2 ККУ).

В 2021 році до суду дійшли 36% від загальної кількості облікованих проваджень, в цьому році —12% (14 проваджень з 120). З'ясувалося, що зазвичай суд розглядає провадження щодо підробки документів (13 проваджень з 14). За статтею про протиправне заволодіння майном жодної справи у 2022 році до суду не дійшло.

Експерти припускають, що зменшення кількості справ щодо рейдерства в 2022 році пов’язано з закриттям реєстрів та обмеженням проведення реєстраційних дій на підставі довіреності. Таке рішення було прийняте 24 лютого.

На першому етапі після вторгнення відповідні заборони та обмеження були доволі жорсткі та дозволявся лише доволі малий перелік реєстраційних дій. Станом на листопад більшість реєстраційних дій вже дозволено, але для певних встановлені нові особливості роботи, аби запобігти незаконним реєстраційним діям.