Рейтинг "Антикрихкість"
Про кого цей рейтинг?
Рейтинг "Антикрихкість" — про компанії, які упродовж 15 місяців повномасштабного вторгнення продовжували працювати і робили все, щоб допомогти українцям пережити ці важкі часи. Наприклад, енергетики, які після початку масованих ракетних обстрілів інфраструктури — ризикуючи життям, у складних погодних умовах —максимально оперативно лагодили обладнання, щоб в українців було світло й тепло. Або ритейлери, які під час блекауту на базі своїх магазинів влаштовували пункти незламності, де можна було зарядити гаджети чи випити кави.
Методологія
Переможців будемо обирати у два етапи.
Перший етап. Редакція Delo.ua сформувала пул з 50 компаній, що, на нашу експертну думку, стали прикладом стійкості, витривалості, здатності до відновлення та допомоги іншим. Редакція проводить онлайн-голосування на порталі Delo.ua, щоб визначити компанії, які увійдуть до shortlist рейтингу.
Онлайн-голосування триватиме 10 днів.
Другий етап. 30 компаній, що набрали найбільше голосів під час голосування наших читачів, зможуть претендувати на перемогу в окремих номінаціях, розподілених за галузевим принципом. Переможців в окремих номінаціях визначає експертне журі.
Експерти будуть оцінювати:
- антикризові рішення, спрямовані на збереження виробничих потужностей;
- результати релокації та/або відновлення виробництва;
- заходи щодо збереження трудового колективу та ключових спеціалістів;
- внесок у збереження стратегічно важливої інфраструктури або окремих галузей промисловості України.
Оцінювання триватиме два тижні.
Три компанії, які у своїй номінації отримають сумарно найбільшу кількість балів від експертного журі, стають її переможцями. Про їхні кейси ми розповімо докладно після закінчення експертного голосування.
Номінації рейтингу "Антикрихкість"
- Світло перемоги (енергетика): компанії енергетичного комплексу, які зробили найбільший внесок у гарантування енергетичної безпеки України та відновлення інфраструктури після ворожих атак.
- Продовольчий фронт (АПК): аграрні компанії, що гарантували найбільший внесок у продовольчу безпеку України та світу в умовах війни, стали основними постачальниками зернових та продовжують успішно обробляти значні земельні площі.
- Кіберзахист.UA (IT та телеком): IT- та телекомунікаційні компанії, які реалізували найефективніші рішення щодо кіберзахисту для бізнесу та держави, допомогли бізнесу швидко рятувати бази даних й переносити бізнес-процеси у захищені хмарні сервіси та протистояти ворожим кібератакам.
- Опора тилу (ритейл): компанії роздрібної торгівлі, які зберегли, відновили або розвинули мережі продовольчих та побутових товарів, першими повернулися на звільнені території та максимально швидко відновили постачання продовольства, обладнання та необхідних матеріалів як до тилових, так і до звільнених населених пунктів.
- Здоров'я нації (фармацевтика): фармацевтичні компанії, які зберегли виробництво та зв'язки із постачальниками і забезпечили міста та сили оборони необхідними медичними препаратами.
- Дорога життя (логістика та АЗС): логістичні та паливні компанії, які зберегли здатність країни щодо переміщення вантажів, товарів та людей, забезпечили населені пункти, волонтерів та сили оборони необхідними ресурсами, підтримали життєздатність бізнесу та вітчизняної економіки.
- Релокація та відновлення року (загальна номінація): компанії, які показали найкращі кейси релокації бізнесу з прифронтових й окупованих територій та відновлення виробництва на новому місці чи після деокупації.
Проголосувати за компанію, яку ви вважаєте прикладом стійкості, витривалості, здатності до відновлення та допомоги іншим, можна нижче.
Виробляє продовольчі товари з орієнтацією на глобальні ринки. Має кілька напрямків діяльності: рослинництво, виробництво цукру, тваринництво, переробка сої та біоенергетика.
Працює під брендом британсько-голландської компанії. Пропонує нафтопродукти, дизельне пальне та зріджений нафтовий газ. Має мережу дорожніх закладів харчування.
Займається розробкою комплексного програмного забезпечення. Спеціалізується на автомобільній галузі, навігаційних системах, фінансових та телекомунікаційних технологіях.
Продає пальне, надає послуги з мийки та страхування. Також володіє мережею власних ресторанів, магазинів та кафе.
Основні напрямки діяльності компанії – міжнародні поштово-логістичні та фінансові послуги для компаній та фізичних осіб. Працює у 40 країнах світу.
Працює в сферах охорони здоров'я та сільського господарства. Представлена такими напрямами: фармацевтичний підрозділ, підрозділ безрецептурних препаратів та аграрний підрозділ.
Група компаній, що надає бізнесу та приватним особам послуги з доставки та логістики. Працює в Україні, Молдові, Польщі та Литві. Має власну небанківську фінансову установу та авіакомпанію.
Продуктова ІТ-компанія, займається підтримкою однойменного застосунку, що надає послуги таксі, а також кур’єрської доставки.
Володіє мережею АЗС та дорожніх закладів харчування в Україні. Має власні лабораторії, де здійснюється контроль якості пального, а також сервісну компанію, що займається техобслуговуванням станцій.
Розробляє та виробляє лікарські засоби. Спеціалізується на препаратах з кардіології, неврології та управлінні болем. Займається експортом ліків.
Виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, добуває вугілля та природний газ. Здійснює трейдинг енергоресурсами, розподіляє електроенергію, управляє інфраструктурою електромереж та постачає електроенергію.
Надає послуги мобільного зв'язку, передачі даних та фіксованого інтернету. Також спеціалізується на послугах FMC та розробці цифрових рішень для бізнесу.
До групи входить кілька компаній, що володіють корпоративними правами, акціями та здійснюють управління активами.
Розробляє IT-рішення. Основні напрямки роботи — інформаційна безпека, дата-центри, базова ІТ-інфраструктура, мережева інфраструктура, контакт-центри, системи управління і моніторингу, інженерна інфраструктура, хмарні сервіси.
Спеціалізується на виробництві та експорті соняшникової олії та зернових культур, рослинництві та наданні послуг зі зберігання зерна на елеваторах і в портових терміналах.
Працює під брендом британської міжнародної телекомунікаційної компанії. Надає послуги швидкісного інтернету та фіксованого зв’язку, а також має сервіси та технологічні рішення для бізнесу.
Працює під брендом швейцарської компанії. Розробляє програмне забезпечення у сферах фінансів, автомобілебудування, енергетики, рітейлу, охорони здоров’я, туризму, медіа та розваг.
Українська продуктова компанія, розробляє програмне забезпечення. Найвідомішим продуктом компанії є застосунок для очистки роботи MacBook.
Аутсорсингова компанія, спеціалізується на цифрових рішеннях для таких сфер: фінанси, виробництво, постачання, роздрібна торгівля, електронна комерція, охорона здоров'я.
Займається роздрібною торгівлею та електронною комерцією, має сервіс онлайн-доставки продуктів. Володіє кількома торговими марками.
Підрозділи компанії займаються продажем нафтопродуктів великим та малим гуртом, їх зберіганням і транспортуванням. Також компанія володіє мережею закладів харчування в дорозі.
Спеціалізується на В2В-перевезеннях та бізнес-логістиці, пропонує складське зберігання, опрацювання вантажів, кур'єрську доставку.
Кофаундингова ІТ-компанія, що будує технологічні бізнеси. Розробляє неігрові застосунки, основні напрямки роботи - медіа, мобільні додатки та електронна комерція.
Належить бренду азербайджанської державної нафтової компанії. В Україні володіє власними нафтобазами та бензовозами для зберігання та транспортування нафтопродуктів.
Розробляє програмне забезпечення, займається консалтингом та надає послуги у сфері цифрових технологій.
Займається доставкою вантажів морськими суднами, авто- та авіатранспортом, вантажними потягами.
Працює в Україні під брендом швейцарської компанії. Спеціалізується на виробництві ЗЗР та насіння, пропонує системи захисту й антирезистентні програми для культур, розробляє і впроваджує нове сільськогосподарське обладнання.
Компанія працює у кількох напрямках: кіберспорт, ІТ-продукти, ІТ-сервіс, виробництво та дистрибуція кіберспортивного мерчу й аксесуарів, будівництво інфраструктурних об’єктів.
Є частиною люксембурзької компанії. Спеціалізується на коксохімічному, гірничодобувному і металургійному виробництвах. Має аглодоменний, сталеплавильний та прокатний департаменти.
Корпорація об’єднує кілька підприємств, які здійснюють свою бізнес-діяльність у роздрібній торгівлі, управлінні активами, виробництві та продажу продуктів харчування.
Надає телекомунікаційні послуги: аналогове та цифрове телебачення, доступ до інтернету та послуги дата-центру.
Об’єднує будівельно-господарські торговельні мережі, спортивні магазини, агрохолдинг, а також заводи з виробництва керамічної плитки та деревообробки.
Основними видами діяльності підприємства є виробництво лікарських препаратів, синтез фармацевтичних субстанцій і наукові дослідження.
Працює під брендом німецької компанії. В Україні управляє класичними центрами оптової торгівлі.
Спеціалізується на виробництві курятини та вирощуванні зернових, виробляє м'ясні та ковбасні вироби. Має біогазові комплекси, розвиває власну мережу магазинів та гастростудій.
Спеціалізується на кількох напрямках: виробництві та переробці сільгосппродукції; тваринництві; зберіганні, доробці та перевалці зерна; логістиці; суднобудуванні та ремонті, а також на торгівельній діяльності.
Має два заводи на території України. Компанія розробляє, виробляє та постачає лікарські засоби, медичні вироби та дієтичні добавки.
Входить до групи компаній, що спеціалізується на оптовій торгівлі, ритейлі електроніки і побутової техніки, а також управлінні нерухомістю.
Належить до швейцарської фармацевтичної групи Acino, яка спеціалізується на розробці, виробництві та просуванні лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення.
Розробляє програмне забезпечення, спеціалізується у розробці рішень у сферах постачання та логістики, здоровя, фінтеху, високих технологій, а також ігор та розваг.
Надає послуги із заправки автотранспорту пропан-бутаном, дизельним паливом та бензином.
Аутсорсингова компанія. Займається розробкою програмного забезпечення та надає цифрові послуги.
Займається роздрібною торгівлею, спеціалізується на продажу побутової техніки та електроніки. Має інтернет-магазин.
Є підрозділом американської науково-дослідницької компанії, що займається сільським господарством. Виробляє насіння та засоби захисту врожаю, розробляє цифрові технології для аграріїв.
Працює під брендом датської компанії. Розробляє логістичні рішення, займається автомобільним, морським та авіаційним перевезенням вантажів. Надає складські послуги та послуги з митного оформлення та страхування.
Інженерна компанія, яка надає послуги з розробки комплексних програмних продуктів, консультування та забезпечення контролю якості.
Мережа магазинів, що пропонує косметику, парфумерію, аксесуари, засоби для догляду та побутові товари світових і власних брендів.
Розробляє маркетплейси для онлайн-шопінгу і замовлення послуг, сервіси цифрових рішень для бізнесу та інтернет-майданчики для проведення державних та комерційних торгів. Розвиває напрямки фінтеху та логістики.
Надає бізнесу IaaS-послуги та PaaS-послуги. Є частиною групи компаній, в яку також входять комерційний дата-центр, телеком-провайдер та агент в сфері кіберзахисту.
Продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.