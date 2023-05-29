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Рейтинг "Антикрихкість"

Рейтинг "Антикрихкість"

Про кого цей рейтинг?

Рейтинг "Антикрихкість" — про компанії, які упродовж 15 місяців повномасштабного вторгнення продовжували працювати і робили все, щоб допомогти українцям пережити ці важкі часи. Наприклад, енергетики, які після початку масованих ракетних обстрілів інфраструктури — ризикуючи життям, у складних погодних умовах —максимально оперативно лагодили обладнання, щоб в українців було світло й тепло. Або ритейлери, які під час блекауту на базі своїх магазинів влаштовували пункти незламності, де можна було зарядити гаджети чи випити кави. 

Методологія

Переможців будемо обирати у два етапи. 

Перший етап. Редакція Delo.ua сформувала пул з 50 компаній, що, на нашу експертну думку, стали прикладом стійкості, витривалості, здатності до відновлення та допомоги іншим. Редакція проводить онлайн-голосування на порталі Delo.ua, щоб визначити компанії, які увійдуть до shortlist рейтингу. 

Онлайн-голосування триватиме 10 днів.

Другий етап. 30 компаній, що набрали найбільше голосів під час голосування наших читачів, зможуть претендувати на перемогу в окремих номінаціях, розподілених за галузевим принципом. Переможців в окремих номінаціях визначає експертне журі. 

Експерти будуть оцінювати: 

- антикризові рішення, спрямовані на збереження виробничих потужностей; 

- результати релокації та/або відновлення виробництва;

- заходи щодо збереження трудового колективу та ключових спеціалістів;

- внесок у збереження стратегічно важливої інфраструктури або окремих галузей промисловості України.

Оцінювання триватиме два тижні.

Три компанії, які у своїй номінації отримають сумарно найбільшу кількість балів від експертного журі, стають її переможцями. Про їхні кейси ми розповімо докладно після закінчення експертного голосування. 

Номінації рейтингу "Антикрихкість"

  1. Світло перемоги (енергетика): компанії енергетичного комплексу, які зробили найбільший внесок у гарантування енергетичної безпеки України та відновлення інфраструктури після ворожих атак.
  2. Продовольчий фронт (АПК): аграрні компанії, що гарантували найбільший внесок у продовольчу безпеку України та світу в умовах війни, стали основними постачальниками зернових та продовжують успішно обробляти значні земельні площі.
  3. Кіберзахист.UA (IT та телеком): IT- та телекомунікаційні компанії, які реалізували найефективніші рішення щодо кіберзахисту для бізнесу та держави, допомогли бізнесу швидко рятувати бази даних й переносити бізнес-процеси у захищені хмарні сервіси та протистояти ворожим кібератакам.
  4. Опора тилу (ритейл): компанії роздрібної торгівлі, які зберегли, відновили або розвинули мережі продовольчих та побутових товарів, першими повернулися на звільнені території та максимально швидко відновили постачання продовольства, обладнання та необхідних матеріалів як до тилових, так і до звільнених населених пунктів.
  5. Здоров'я нації (фармацевтика): фармацевтичні компанії, які зберегли виробництво та зв'язки із постачальниками і забезпечили міста та сили оборони необхідними медичними препаратами.
  6. Дорога життя (логістика та АЗС): логістичні та паливні компанії, які зберегли здатність країни щодо переміщення вантажів, товарів та людей, забезпечили населені пункти, волонтерів та сили оборони необхідними ресурсами, підтримали життєздатність бізнесу та вітчизняної економіки.
  7. Релокація та відновлення року (загальна номінація): компанії, які показали найкращі кейси релокації бізнесу з прифронтових й окупованих територій та відновлення виробництва на новому місці чи після деокупації.

Проголосувати за компанію, яку ви вважаєте прикладом стійкості, витривалості, здатності до відновлення та допомоги іншим, можна нижче. 

Астарта
Категорія:
Астарта
Агропромисловий холдинг
  • 1993 рік
  • 6500

Виробляє продовольчі товари з орієнтацією на глобальні ринки. Має кілька напрямків діяльності: рослинництво, виробництво цукру, тваринництво, переробка сої та біоенергетика.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 2
Shell
Категорія:
Shell
Мережа автозаправних станцій
  • 2007 рік
  • 1500

Працює під брендом британсько-голландської компанії. Пропонує нафтопродукти, дизельне пальне та зріджений нафтовий газ. Має мережу дорожніх закладів харчування.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
Intellias
Категорія:
Intellias
IT-компанія
  • 2002 рік
  • 2700

Займається розробкою комплексного програмного забезпечення. Спеціалізується на автомобільній галузі, навігаційних системах, фінансових та телекомунікаційних технологіях.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
KLO
Категорія:
KLO
Мережа автозаправних станцій
  • 1995 рік
  • 2200

Продає пальне, надає послуги з мийки та страхування. Також володіє мережею власних ресторанів, магазинів та кафе.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
Meest
Категорія:
Meest
Поштово-логістична група
  • 2005 рік
  • 2500

Основні напрямки діяльності компанії – міжнародні поштово-логістичні та фінансові послуги для компаній та фізичних осіб. Працює у 40 країнах світу.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
Bayer
Категорія:
Bayer
Фармацевтична компанія
  • 1992 рік
  • 700

Працює в сферах охорони здоров'я та сільського господарства. Представлена такими напрямами: фармацевтичний підрозділ, підрозділ безрецептурних препаратів та аграрний підрозділ.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
Нова пошта
Категорія:
Нова пошта
Група компаній з логістики
  • 2001 рік
  • 32 000

Група компаній, що надає бізнесу та приватним особам послуги з доставки та логістики. Працює в Україні, Молдові, Польщі та Литві. Має власну небанківську фінансову установу та авіакомпанію.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
Uklon
Категорія:
Uklon
Райдхейлінг-сервіс
  • 2010 рік
  • 200

Продуктова ІТ-компанія, займається підтримкою однойменного застосунку, що надає послуги таксі, а також кур’єрської доставки.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
WOG
Категорія:
WOG
Мережа автозаправних станцій
  • 2000 рік
  • 7100

Володіє мережею АЗС та дорожніх закладів харчування в Україні. Має власні лабораторії, де здійснюється контроль якості пального, а також сервісну компанію, що займається техобслуговуванням станцій.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
Дарниця
Категорія:
Дарниця
Фармацевтична компанія
  • 1930 рік
  • 1200

Розробляє та виробляє лікарські засоби. Спеціалізується на препаратах з кардіології, неврології та управлінні болем. Займається експортом ліків.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
ДТЕК
Категорія:
ДТЕК
Енергетичний холдинг
  • 2005 рік
  • 60 000

Виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, добуває вугілля та природний газ. Здійснює трейдинг енергоресурсами, розподіляє електроенергію, управляє інфраструктурою електромереж та постачає електроенергію.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
Київстар
Категорія:
Київстар
Мобільний оператор
  • 1994 рік
  • 3600

Надає послуги мобільного зв'язку, передачі даних та фіксованого інтернету. Також спеціалізується на послугах FMC та розробці цифрових рішень для бізнесу.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
Octava Capital
Категорія:
Octava Capital
Інвестиційна група
  • 2000 рік

До групи входить кілька компаній, що володіють корпоративними правами, акціями та здійснюють управління активами.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
IT.Integrator
Категорія:
IT.Integrator
IT-компанія
  • 2000 рік
  • 1000

Розробляє IT-рішення. Основні напрямки роботи — інформаційна безпека, дата-центри, базова ІТ-інфраструктура, мережева інфраструктура, контакт-центри, системи управління і моніторингу, інженерна інфраструктура, хмарні сервіси.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Kernel
Категорія:
Kernel
Постачальник сільськогосподарської продукції
  • 1995 рік
  • 10 500

Спеціалізується на виробництві та експорті соняшникової олії та зернових культур, рослинництві та наданні послуг зі зберігання зерна на елеваторах і в портових терміналах.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Vodafone
Категорія:
Vodafone
Мобільний оператор
  • 2015 рік
  • 2500

Працює під брендом британської міжнародної телекомунікаційної компанії. Надає послуги швидкісного інтернету та фіксованого зв’язку, а також має сервіси та технологічні рішення для бізнесу.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Luxoft
Категорія:
Luxoft
ІТ-компанія
  • 2005 рік
  • 4000

Працює під брендом швейцарської компанії. Розробляє програмне забезпечення у сферах фінансів, автомобілебудування, енергетики, рітейлу, охорони здоров’я, туризму, медіа та розваг.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
MacPaw
Категорія:
MacPaw
IT-компанія
  • 2008 рік
  • 300

Українська продуктова компанія, розробляє програмне забезпечення. Найвідомішим продуктом компанії є застосунок для очистки роботи MacBook.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
N-iX
Категорія:
N-iX
IT-компанія
  • 2002 рік
  • 2000

Аутсорсингова компанія, спеціалізується на цифрових рішеннях для таких сфер: фінанси, виробництво, постачання, роздрібна торгівля, електронна комерція, охорона здоров'я.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Varus
Категорія:
Varus
Мережа супермаркетів
  • 2003 рік
  • 7000

Займається роздрібною торгівлею та електронною комерцією, має сервіс онлайн-доставки продуктів. Володіє кількома торговими марками.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
ОККО
Категорія:
ОККО
Мережа автозаправних станцій
  • 1999 рік
  • 10 000

Підрозділи компанії займаються продажем нафтопродуктів великим та малим гуртом, їх зберіганням і транспортуванням. Також компанія володіє мережею закладів харчування в дорозі.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
SAT
Категорія:
SAT
Транспортна компанія
  • 2002 рік
  • 1300

Спеціалізується на В2В-перевезеннях та бізнес-логістиці, пропонує складське зберігання, опрацювання вантажів, кур'єрську доставку.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Genesis
Категорія:
Genesis
IT-компанія
  • 2008 рік
  • 3000

Кофаундингова ІТ-компанія, що будує технологічні бізнеси. Розробляє неігрові застосунки, основні напрямки роботи - медіа, мобільні додатки та електронна комерція.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
SOCAR
Категорія:
SOCAR
Мережа автозаправних станцій
  • 2008 рік
  • 1800

Належить бренду азербайджанської державної нафтової компанії. В Україні володіє власними нафтобазами та бензовозами для зберігання та транспортування нафтопродуктів.

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SoftServe
Категорія:
SoftServe
ІТ-компанія
  • 1993 рік
  • 9800

Розробляє програмне забезпечення, займається консалтингом та надає послуги у сфері цифрових технологій.

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Uni-Laman Group
Категорія:
Uni-Laman Group
Транспортно-логістична компанія
  • 2001 рік
  • 1000

Займається доставкою вантажів морськими суднами, авто- та авіатранспортом, вантажними потягами.

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Syngenta
Категорія:
Syngenta
Агрохімічна компанія
  • 2018 рік
  • 300

Працює в Україні під брендом швейцарської компанії. Спеціалізується на виробництві ЗЗР та насіння, пропонує системи захисту й антирезистентні програми для культур, розробляє і впроваджує нове сільськогосподарське обладнання.

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TECHIIA
Категорія:
TECHIIA
Холдингова компанія
  • 2012 рік
  • 1000

Компанія працює у кількох напрямках: кіберспорт, ІТ-продукти, ІТ-сервіс, виробництво та дистрибуція кіберспортивного мерчу й аксесуарів, будівництво інфраструктурних об’єктів.

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ArcelorMittal
Категорія:
ArcelorMittal
Виробник сталевого прокату
  • 2014 рік
  • 19 500

Є частиною люксембурзької компанії. Спеціалізується на коксохімічному, гірничодобувному і металургійному виробництвах. Має аглодоменний, сталеплавильний та прокатний департаменти.

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АТБ
Категорія:
АТБ
Мережа супермаркетів
  • 1993 рік
  • 55 000

Корпорація об’єднує кілька підприємств, які здійснюють свою бізнес-діяльність у роздрібній торгівлі, управлінні активами, виробництві та продажу продуктів харчування.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Датагруп-Volia
Категорія:
Датагруп-Volia
Телекомунікаційний провайдер
  • 2002 рік
  • 2000

Надає телекомунікаційні послуги: аналогове та цифрове телебачення, доступ до інтернету та послуги дата-центру.

Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Епіцентр
Категорія:
Епіцентр
Група компаній з роздрібної торгівлі
  • 2003 рік
  • 34 000

Об’єднує будівельно-господарські торговельні мережі, спортивні магазини, агрохолдинг, а також заводи з виробництва керамічної плитки та деревообробки.

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ІнтерХім
Категорія:
ІнтерХім
Фармацевтична компанія
  • 1992 рік
  • 900

Основними видами діяльності підприємства є виробництво лікарських препаратів, синтез фармацевтичних субстанцій і наукові дослідження.

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Метро
Категорія:
Метро
Торговельна оптова компанія
  • 2003 рік
  • 3500

Працює під брендом німецької компанії. В Україні управляє класичними центрами оптової торгівлі.

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МХП
Категорія:
МХП
Агропромислова компанія
  • 1998 рік
  • 26 000

Спеціалізується на виробництві курятини та вирощуванні зернових, виробляє м'ясні та ковбасні вироби. Має біогазові комплекси, розвиває власну мережу магазинів та гастростудій.

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Нібулон
Категорія:
Нібулон
Сільськогосподарський виробник та експортер
  • 1991 рік
  • 6000

Спеціалізується на кількох напрямках: виробництві та переробці сільгосппродукції; тваринництві; зберіганні, доробці та перевалці зерна; логістиці; суднобудуванні та ремонті, а також на торгівельній діяльності.

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Фармак
Категорія:
Фармак
Фармацевтична компанія
  • 1925 рік
  • 2800

Має два заводи на території України. Компанія розробляє, виробляє та постачає лікарські засоби, медичні вироби та дієтичні добавки.

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Фокстрот
Категорія:
Фокстрот
Торгівельна мережа
  • 1994 рік
  • 4500

Входить до групи компаній, що спеціалізується на оптовій торгівлі, ритейлі електроніки і побутової техніки, а також управлінні нерухомістю.

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Acino
Категорія:
Acino
Фармацевтична компанія
  • 2015 рік
  • 850

Належить до швейцарської фармацевтичної групи Acino, яка спеціалізується на розробці, виробництві та просуванні лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення.

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Innovecs
Категорія:
Innovecs
IT-компанія
  • 2012 рік
  • 850

Розробляє програмне забезпечення, спеціалізується у розробці рішень у сферах постачання та логістики, здоровя, фінтеху, високих технологій, а також ігор та розваг.

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Avantage 7
Категорія:
Avantage 7
Мережа автозаправних станцій
  • 2005 рік

Надає послуги із заправки автотранспорту пропан-бутаном, дизельним паливом та бензином.

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Ciklum
Категорія:
Ciklum
IT-компанія
  • 2002 рік
  • 2800

Аутсорсингова компанія. Займається розробкою програмного забезпечення та надає цифрові послуги.

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Comfy
Категорія:
Comfy
Мережа магазинів побутової техніки та електроніки
  • 2005 рік
  • 4000

Займається роздрібною торгівлею, спеціалізується на продажу побутової техніки та електроніки. Має інтернет-магазин.

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Corteva
Категорія:
Corteva
Сільськогосподарська компанія
  • 2013 рік
  • 500

Є підрозділом американської науково-дослідницької компанії, що займається сільським господарством. Виробляє насіння та засоби захисту врожаю, розробляє цифрові технології для аграріїв.

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DSV
Категорія:
DSV
Транспортно-логістична компанія
  • 2014 рік
  • 250

Працює під брендом датської компанії. Розробляє логістичні рішення, займається автомобільним, морським та авіаційним перевезенням вантажів. Надає складські послуги та послуги з митного оформлення та страхування.

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ELEKS
Категорія:
ELEKS
IT-компанія
  • 1991 рік
  • 2000

Інженерна компанія, яка надає послуги з розробки комплексних програмних продуктів, консультування та забезпечення контролю якості.

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Eva
Категорія:
Eva
Мережа магазинів побутової хімії та косметики
  • 2002 рік
  • 13 000

Мережа магазинів, що пропонує косметику, парфумерію, аксесуари, засоби для догляду та побутові товари світових і власних брендів.

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Evо
Категорія:
Evо
IT-компанія
  • 2016 рік
  • 1000

Розробляє маркетплейси для онлайн-шопінгу і замовлення послуг, сервіси цифрових рішень для бізнесу та інтернет-майданчики для проведення державних та комерційних торгів. Розвиває напрямки фінтеху та логістики.

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GigaCloud
Категорія:
GigaCloud
IT-компанія
  • 2006 рік
  • 70

Надає бізнесу IaaS-послуги та PaaS-послуги. Є частиною групи компаній, в яку також входять комерційний дата-центр, телеком-провайдер та агент в сфері кіберзахисту.

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GR8 Tech
Категорія:
GR8 Tech
IT-компанія
  • 1994 рік
  • 750

Продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

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