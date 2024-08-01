Ресторанний ринок України: як впливають мобілізація та відключення світла на вартість середнього чека

У першому півріччі 2024 року ресторанний ринок України показав позитивну динаміку. Середній чек у закладах громадського харчування зріс на 13% до 148 грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що було зумовлено підняттям цін.

Про це пише ресторанне медіа "Реве та стогне ресторатор" з посиланням на дослідження української компанії з автоматизації закладів Poster.

Загальна виручка також збільшилася на 16%.

Попри позитивні фінансові показники, відвідуваність закладів дещо сповільнилася. У лютому-квітні спостерігалося зростання відвідувань, однак у травні-червні цей показник знизився. В цілому за перше півріччя відвідуваність зросла лише на 2% порівняно з першим півріччям 2023 року.

CEO та співзасновник Poster Родіон Єрошек зазначив, що зростання витрат на комунальні платежі, заробітні плати та генерацію електроенергії стає викликом для багатьох закладів. Проблеми з електропостачанням змушують ресторани звертатися до альтернативних джерел енергії, таких як сонячні панелі або газове обладнання. Деякі заклади навіть закуповують напівготові продукти для зменшення часу приготування страв.

Незважаючи на виклики, ринок продовжує розвиватися. У першому півріччі 2024 року за ресторанними кодами діяльності зареєструвалося 7617 нових ФОП та ТОВ, що на 3% більше, ніж у той же період попереднього року.

Дослідження базується на неперсоналізованій агрегованій статистиці даних продажів Poster і охоплює 8500 закладів громадського харчування різних типів по всій Україні.

Ресторанний бізнес під час війни

Додамо, у порівнянні із груднем 2021 року у квітні поточного року в Україні зросла кількість кав'ярень, а найбільше падіння у кальянних, барів і кондитерських.

Так, аналіз ринку показав, що тільки два сегменти ресторанного бізнесу мають зростання під час повномасштабної війни – це кав’ярні та фастфуд.

Кількість кав’ярень в Україні зросла на 35% у квітні 2024 року у порівнянні із груднем 2021 року, а закладів фастфуду на 15% більше ніж до повномасштабної війни.

Зауважимо, що виручка закладів громадського харчування України у другому півріччі 2023 року зросла на 30% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, відвідуваність — на 10%, а середній чек — на 18%.

Зокрема, сегмент кав’ярень збільшив виручку на 31% у 2023 році. Відвідуваність зросла на 9%, середній чек — на 20% з 82 до 98 грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com