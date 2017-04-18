Reuters назвал самого крупного импортера нефти в мире

В марте Китай существенно опередил США и стал крупнейшим импортером нефти благодаря наращиванию закупок сырья независимыми нефтеперерабатывающими заводами.

Об этом в четверг сообщило Главное таможенное управление Китая.

Как говорится в сообщении, импорт нефти Китаем в марте составил 38,95 миллиона тонн, или 9,17 миллиона баррелей в сутки, что является историческим рекордом. В феврале Китай закупил 8,286 миллиона баррелей в сутки, в декабре — 8,57 миллиона баррелей в сутки.

"В первом квартале импорт вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 104,73 миллиона тонн, или 8,49 миллиона баррелей в сутки", — отмечается в сообщении.

"Безусловно, импорт в 9,2 миллиона баррелей в сутки — это огромная цифра. Из этого следует, что запасы нефти в Китае подобрались к отметке в 1,7 миллиона баррелей в сутки в марте, выше всяких ожиданий", — сказал Гарри Лю, экономист из IHS Markit.

"В то же время IHS прогнозирует резкое снижение импорта до порядка 8 миллионов баррелей в сутки в ближайшие месяцы из-за грядущего сезона ремонта на НПЗ и сокращения свободного места в хранилищах", — добавил он.

Импорт нефти США составил 7,97 миллиона баррелей в сутки в марте и 8,17 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, показали расчеты Reuters, опирающиеся на данные Управления энергетической информации.