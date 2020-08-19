Результат на лицо! О чем говорят кожные проявления

Женский организм — это нежная система, которая отображает все негативные факторы внешними проявлениями. Нервное напряжение, недостаток сна, постоянные нагрузки (физические и моральные), несбалансированное питание и экология часто становятся причиной ломкости ногтей, тусклости кожи и выпадения волос.

Что же в такой ситуации делать? Как вернуть красоту и здоровье? Есть несколько решений!

Анализируем ситуацию и принимаем меры

Чтобы удостовериться, что причиной стали внешние факторы, в первую очередь необходимо найти источник проблем и устранить его. Проанализируйте себя:

• сухость кожи, ломкость ногтей — может говорить о нехватке витаминов и несбалансированном питании;

• темные круги под глазами и выпадение волос — от неврозов, недостатка сна, морального перенапряжения;

• кожные раздражения и шелушение — скорее всего, неправильно подобранная косметика.

Большинство из причин легко устранить, пересмотрев свой график и принцип жизни. А замаскировать некоторые проявления можно при помощи косметических средств, подбирать которые лучше всего в проверенных местах, таких как интернет-магазин косметики Avocado.

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Как бороться с внешними факторами

Если вы не нашли видимых причин своего недуга, рекомендуем обратиться за помощью к узкопрофильному специалисту — дерматологу. Он назначит анализы и выяснит, не является ли причиной генетическая предрасположенность или экологическое влияние.

После диагностики вам помогут подобрать курс лечения, включающий дерма-косметические средства. Обычно врач разрабатывает схему лечения, необходимую для конкретного случая. Как правило, лечебный процесс состоит из:

• приема специализированных гормональных препаратов нового поколения — это одна из основ лечения, (естественно, речь идет только о женщинах);

• нормализации нарушений работы желудочно-кишечного тракта (если необходимо);

• курса витаминотерапии (например, лечение витаминами группы А).

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