Результативний по відновленню справедливості — Тимур Асланов про проєкт "Гучна справа"

Проєкту журналістських розслідувань "Гучна справа" на каналі "Україна" виповнилось 2 роки. Ведучий Тимур Асланов розповів про особливості програми, як змінилось його життя та поділився з глядачами порадами, які допоможуть уберегти себе.

— Скільки людей працює над створенням проєкту "Гучна справа"?

У нашому колективі близько 20 осіб. Редактори, журналісти, звукорежисери, режисери на майданчику і режисери монтажу, оператори, продюсери, гримери, оператори, освітлювачі, адміністратори, водії. Один ведучий точно б не впорався з такою масштабною роботою. Внесок кожного з нас однаково важливий для програми. Командний дух важливий!

—Проєкт має аналоги на телебаченні?

"Гучна справа" — це унікальний проєкт, у якого немає аналогів. Все те, що ми показуємо в наших випусках — відбувалося насправді. Є багато програм, які розповідають про злочини, але це наполовину, або повністю постановочні проєкти. Тобто, там присутній вимисел тією чи іншою мірою, і ці передачі знімають за сценарієм, майже як кіно. У нас же все по-справжньому, і, на жаль, всі наші герої — реальні люди, а їхні історії не вигадані.

— Проєкт допоміг якомусь слідству?

Програма не тільки інформує глядачів, а часто сприяє слідству. Наприклад, ми зняли випуск про події в Болграді, де юнак, який підробляв репетитором, навчаючи сусідську дівчинку англійської мови, одного разу пробрався вночі додому до цієї сім'ї і вбив маму з татом. Дівчинка нерухомо лежала в калюжі крові власних батьків і вижила лише тому, що прикинулася мертвою. Коли все дійшло до суду, адвокат знайшла лазівку, за якою справу мали переглядати і ця людина цілком могла уникнути покарання, відсидівши лише пару років. Завдяки "Гучній справі" пішов резонанс і суд виніс, як мені здається, єдине правильне рішення — довічне ув'язнення. Тому наш проєкт вельми результативний по відновленню справедливості.

— Ви співпрацюєте з правоохоронними органами?

Так, з поліцією, прокуратурою і навіть ДБР проєкт "Гучна справа" співпрацює. Нелегко було налагодити довірчі відносини. Такі структури не люблять ЗМІ і, тим більше, розголосу. Але, ми налаштовані тільки на продуктивне і дружнє співробітництво. Завдання, все нове: докази, факти, будь-яку важливу інформацію передати правоохоронцям. Часом знаходимо нових свідків, і вони готові співпрацювати з поліцією.

— "Гучна справа" допомагає викривати прогалини в законодавстві?

Безумовно. Дуже поширений приклад, що стосується проблеми домашнього насильства. Навіть коли є загроза життю, люди не звертаються в поліцію, бо вважають, що їм скажуть самим розбиратися зі своїми сімейними питаннями. Поліція приїжджає, але мало що може змінити. Адже часто, після того, як домашнього тирана забирають у відділення, наступного ж дня приходить постраждала сторона, яка вже передумала і хоче забрати заяву. Виходить замкнене коло. А якби вже не можна було забирати заяви, наприклад?! Але тоді жертва повинна бути впевнена, що тиран понесе покарання, що вона захищена, що їй нададуть допомогу... Забирають чому, тому, що не впевнені в законі, в правді, в справедливості....

— Вам емоційно важко розповідати ці історії?

Всі історії, які ми розслідуємо, дуже важкі і часто трагічні. Найскладніше, коли йдуть сюжети про дітей, і коли змінити вже нічого не можна. Але не говорити — не вихід. Аналізуючи за яких обставин сталося непоправне, розумієш, що цього можна було уникнути, якби не безвідповідальність і байдужість. Наприклад, коли сусіди, нібито не помічають, що поверхом вище сусід б'є дружину, коли в школах процвітає булінг, причому не тільки між дітьми, а й з боку вчителів, з боку батьків по відношенню до дітей. Страшно, коли знають і замовчують. Ще гірше, коли покривають.

— Що ви можете порадити глядачам, що б таких історій і приводів для розслідувань ставало менше?

За два роки існування проєкту розумієш, що навіть будучи озброєним до зубів, або безвилазно сидячи в закритому приміщенні, людина може опинитися під дією обставин, на які не може вплинути. Тобто, ніхто не застрахований. Тому можу порадити ось що: бути уважним, відповідальним і критично ставитися до будь-якої інформації. Важливо знайти золоту середину між двома крайнощами — параноїдальною підозрілістю і надмірною довірливістю. Адже довірливість часто породжує безтурботність. А цим рано, чи пізно можуть скористатися зловмисники.

— Що допомагає Вам самому не впадати у відчай?

Якщо говорити глобально, то я вірю, що своїм, нехай, невеликим внеском, наша команда допомагає зробити цей світ трішки кращим. "Гучна справа" не лише інформує глядачів, але показує причини і наслідки події. Це означає, що проєкт когось попереджає про небезпеку і допомагає не потрапити в руки недоброзичливців, а комусь дає привід задуматися і не оступитися. На жаль, злочинів відбувається дуже багато, відповідно приводів для розслідувань стає все більше. Але я впевнений, що наша програма десь колись врятувала чиєсь життя і врятує ще не один раз. І, як казав чудовий актор і майстер курсу Микола Рушковський — як би там не було, а хороших людей більше! Це надихає і дає енергію рухатися далі.

— Які Ви маєте захоплення поза ефіром?

Я дуже люблю проводити час з сім'єю. Коли випадають вільні хвилини, з задоволенням йду гуляти з дружиною і сином. У нас у Києві величезна кількість чудових місць, де дуже красива природа. Іноді потрібно просто зупинитися і озирнутися обабіч, щоб помітити, як добре навколо. Також, величезна частина мого життя — кіно. Це ні в якому разі не захоплення, або хобі, а частина мене. Кіно допомагає переключитися. Ще я з часів служби захоплююся стрілецькою зброєю. Рідко, коли видається можливість, можу заїхати з друзями в тир, щоб не втрачати навичок. А взимку дуже люблю лижі! Сподіваюся, цього року природа все ж порадує нас снігом і буде можливість покататися.

— Хотіли б спробувати свої сили в розважальному жанрі?

Я дуже люблю гумор і захоплююся цим жанром. За іскрометним дотепним гумором завжди криється величезна ерудиція і самоіронія. Всі найбільші коміки, насправді, неймовірно розумні люди. Оскільки мені цей жанр цікавий, то колись, я б хотів спробувати. Але сміх буває різний. Я б хотів, щоб це був симбіоз розважального та інтелектуального. Саме на стику різних жанрів народжуються приголомшливі захопливі проєкти.

"Гучна справа" — це публіцистична програма журналістських розслідувань на каналі "Україна", в якій аналізують конкретні справи та кримінальні схеми. Ведучий Тимур Асланов та журналісти проєкту вказують на слабкі місця офіційних версій кримінальних справ, руйнують міфи, що утворилися навколо них, знаходять нові факти та свідчення, вибудовують експертні версії.

"Гучна справа" — розслідуємо заради справедливості

Дивіться програму "Гучна справа" щоп’ятниці о 18:00 на каналі "Україна"!

Довідка про телеканал "Україна"

"Україна" — провідний національний телеканал країни. За підсумками першого півріччя 2020 року "Україна" утримує першість серед українських каналів за основними аудиторіями. За аудиторією 18-54 (50 тис.+)* середня частка (shr,%) каналу "Україна" в першому півріччі 2020 становила 9,98%, рейтинг (rat, %) — 1,37%. За аудиторією 18+ (50 тис.+)**: частка — 15,06%, рейтинг — 2,69%. За аудиторією 4+ (Вся Україна)***: частка — 13,47%, рейтинг — 2,24%. Дані дослідження телеаудиторії належать Індустріальному Телевізійному Комітету (ІТК), надані каналом "Україна" за показниками rat%, shr%. Детальніше — в глосарії ІТК.

Загальне покриття телеканалу "Україна" на квітень 2020 становить 96,5% всіх домогосподарств України. Передача сигналу здійснюється за допомогою аналогової передавальної мережі, кабельних мереж, мережі цифрового мовлення Т2 і через супутник. В ефірі телеканалу представлені різні жанри телевізійного контенту: інформаційні, інформаційно-аналітичні, суспільно резонансні програми, соціальні ток-шоу, мелодраматичні, комедійні, детективні серіали і фільми, розважальні проекти, гумористичні шоу, футбольні трансляції. Активно розвивається виробництво власних телепрограм, фільмів і серіалів.

Медіа-холдинг "Медіа Група Україна" об'єднує національний телеканал загального інтересу "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", молодіжний телеканал НЛО TV, телеканал Індиго TV, тематичні канали "Футбол 1"/"Футбол 2" і "Футбол 3", міжнародні канали Ukraine 1/Ukraine 2 і NLO TV 1/NLO TV 2, телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сигма", медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баінг", оператора супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компанії "Теле Про" і "Допоможемо ТБ", мультимедійну платформу СЬОГОДНІ — теленовини "Сьогодні", сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue.UA. Директор "Медіа Групи Україна" — Євгеній Бондаренко. За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до прес-служби ТОВ "Медіа Група Україна": press@mgukraine.com.

Технічні параметри прийому сигналу:

Канал "Україна" Супутник Astra 4A, транспондер В22, частота прийому 12130 MHz, орбітальна позиція 4,8 ° східної довготи, поляризація вертикальна лінійна, символьна швидкість 27500 Мбод, FEC ¾, DVB-S, MPEG2, вид сигналу кодований, умовний доступ viaccess 2.6 (4.0)